Вендела упрекнули в разложении коллектива в «Зените»: «Поэтому и нет результата»

Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов прокомментировал поведение полузащитника «Зенита» Вендела. Бразилец прогулял часть зимних сборов.
- Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали за опоздание из отпуска на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).
- Это рекордный штраф в истории клуба.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
«Это прежде всего не красит его как профессионала. И это очень сильно сказывается на коллективе. Если можно что-то нарушать одному, значит, и другим можно. И у «Зенита» реальные проблемы с дисциплиной на поле. Поэтому и нет результата.
Вендел – это один из примеров того, как неправильно они в очередной раз подходят к сезону», – сказал Попов.
Источник: «РБ Спорт»