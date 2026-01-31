Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Вендела упрекнули в разложении коллектива в «Зените»: «Поэтому и нет результата»

Вендела упрекнули в разложении коллектива в «Зените»: «Поэтому и нет результата»

Вчера, 10:52
11

Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов прокомментировал поведение полузащитника «Зенита» Вендела. Бразилец прогулял часть зимних сборов.

  • Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали за опоздание из отпуска на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).
  • Это рекордный штраф в истории клуба.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Это прежде всего не красит его как профессионала. И это очень сильно сказывается на коллективе. Если можно что-то нарушать одному, значит, и другим можно. И у «Зенита» реальные проблемы с дисциплиной на поле. Поэтому и нет результата.

Вендел – это один из примеров того, как неправильно они в очередной раз подходят к сезону», – сказал Попов.

Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1769847107
Вендел не вышел на работа и сегодня не пойду, буду на бомбардире, в болельщиков спартака плеваться. Заразительный пример.
Ответить
САДЫЧОК
1769847525
Смешной Попов .А,Семака бездаря не хочешь упрекнуть в бездарности его действий?!
Ответить
Cleaner
1769850644
В разложении коллектива в Зените виноват ТРЕНЕР! Поэтому и нет результата...
Ответить
АЛЕКС 58
1769853928
Прежде всего виноват семак и Мюллер. Они не авторитет для мартышек. Не нужно осыпать обезьян народными бабками
Ответить
Good_win_ФКСМ
1769854409
если это правда, тогда его надо поддержать в его нелегком противостоянии с физруком и мюллером... свободу бибизянке!!!
Ответить
Юбиляр
1769855389
Учредить медаль "За разложение Зенита" - Вендел первый и почетный кавалер! Гыгыгы. Семака трижды наградить! Гыгыгы.
Ответить
Айболид
1769875766
"Good a lin" с подружками опять "блещут" своим заднеприводным юморком . срамотищща !
Ответить
