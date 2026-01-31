Вендела упрекнули в разложении коллектива в «Зените»: «Поэтому и нет результата»

Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов прокомментировал поведение полузащитника «Зенита» Вендела. Бразилец прогулял часть зимних сборов.

Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали за опоздание из отпуска на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).

Это рекордный штраф в истории клуба.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Это прежде всего не красит его как профессионала. И это очень сильно сказывается на коллективе. Если можно что-то нарушать одному, значит, и другим можно. И у «Зенита» реальные проблемы с дисциплиной на поле. Поэтому и нет результата.

Вендел – это один из примеров того, как неправильно они в очередной раз подходят к сезону», – сказал Попов.