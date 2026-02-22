Черданцев аргументированно объяснил, почему футбол – самый популярный вид спорта

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев объяснил популярность футбола.

«Почему футбол самый популярный вид спорта? Мне часто задают этот вопрос.

Вот посмотрел я выступления на Олимпиаде во вполне популярном виде спорта – фигурном катании. Танцы, одиночников… Неподготовленному зрителю вроде меня, который не знает (и не должен (!) знать нюансов) правил и принципов выставления оценок судьями, вообще не понятно, почему и как кто занимает какое место.

Да, в футболе, мы прекрасно это знаем, к судьям всегда есть и будут вопросы, но! Футбол самый популярный вид спорта, потому что обычному зрителю в целом абсолютно понятны правила игры. Не вникая в детали всe предельно ясно.

Поэтому всем, кто хоть как-то хочет конкурировать по зрительскому вниманию с футболом, совет простой: для начала сделайте правила максимально понятными для зрителя и сведите к минимуму субъективность судейства. Иначе любой даже самый крутой спорт будет оставаться нишевым для фанатов и специалистов данного спорта и никогда не замахнется на популярность футбола», – написал Черданцев.