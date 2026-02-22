Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев аргументированно объяснил, почему футбол – самый популярный вид спорта

Черданцев аргументированно объяснил, почему футбол – самый популярный вид спорта

Вчера, 22:52
1

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев объяснил популярность футбола.

«Почему футбол самый популярный вид спорта? Мне часто задают этот вопрос.

Вот посмотрел я выступления на Олимпиаде во вполне популярном виде спорта – фигурном катании. Танцы, одиночников… Неподготовленному зрителю вроде меня, который не знает (и не должен (!) знать нюансов) правил и принципов выставления оценок судьями, вообще не понятно, почему и как кто занимает какое место.

Да, в футболе, мы прекрасно это знаем, к судьям всегда есть и будут вопросы, но! Футбол самый популярный вид спорта, потому что обычному зрителю в целом абсолютно понятны правила игры. Не вникая в детали всe предельно ясно.

Поэтому всем, кто хоть как-то хочет конкурировать по зрительскому вниманию с футболом, совет простой: для начала сделайте правила максимально понятными для зрителя и сведите к минимуму субъективность судейства. Иначе любой даже самый крутой спорт будет оставаться нишевым для фанатов и специалистов данного спорта и никогда не замахнется на популярность футбола», – написал Черданцев.

  • Комментатор в профессии с прошлого века.
  • На «Матч ТВ» Черданцев со дня основания в 2015 году.
  • Он ведет программы, комментирует матчи РПЛ.

Еще по теме:
Реакция Черданцева на олимпийский прокат фигуриста Гуменника 5
Черданцев объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара» 4
Реакция Черданцева на слова президента ФИФА о допуске России 9
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1771826676
Очень, очень непонятные правила в... волейболе,не говоря уж про ручной мяч...
Ответить
Главные новости
Российский футбол обвинили в том, что он «насилует здравый смысл»
11:34
3
Арбелоа могут уволить из «Реала» на этой неделе
11:10
Эмоции Мостового от олимпийского хоккейного финала
11:00
5
Кержаков: «Сказал «Реалу», что не хочу туда»
10:34
2
У Каземиро есть 3 варианта продолжения карьеры
10:05
2
Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье
09:41
7
Сперцян одним словом описал реакцию игроков «Краснодара» на онкологию Галицкого
09:09
ФотоЛофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
08:46
2
Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за Сафонова
08:26
12
Геничу светит суд, новая информация о здоровье Галицкого, заявление Роналду о будущем и другие новости
00:57
Все новости
Все новости
Аленичев отреагировал на мнение, что лучший игрок века в России не он, а Аршавин
12:11
Ву рассказал, чем его поразила РПЛ
11:27
3
Березуцкий объяснил феномен Кисляка
10:29
Защитник ЦСКА обращается к Акинфееву по отчеству
10:24
1
Ву заявил, что «Спартак» – это российский «ПСЖ»
09:50
1
Григорян определил главный трансфер зимы в РПЛ
09:17
Сперцян одним словом описал реакцию игроков «Краснодара» на онкологию Галицкого
09:09
«Нетфликс» отдыхает»: Генич – о фильме про «Краснодар»
08:53
Эмоциональная реакция жены Сафонова на фильм про «Краснодар»
08:18
Гурцкая назвал исход сезона РПЛ, при котором устроит банкет подписчикам
00:07
13
На Генича могут подать в суд
Вчера, 23:43
18
Фото«Спартак» в матче с «Ростовом» показал новаторскую идею Карседо
Вчера, 23:37
4
Экс-легионер «Краснодара» описал Галицкого двумя словами
Вчера, 23:32
1
Стало известно, по чьей инициативе отстранили судью Безбородова
Вчера, 23:11
«Спартак» разорвал отношения с главным агентом России
Вчера, 22:59
6
Черданцев аргументированно объяснил, почему футбол – самый популярный вид спорта
Вчера, 22:52
1
Журавель дал рецепт, как не стать скуфом
Вчера, 22:27
Кержаков назвал самого вонючего футболиста: «Все уходили из раздевалки»
Вчера, 21:52
16
Фото«Даже не притронусь к этому»: Кержаков отказался надевать футболку «Спартака»
Вчера, 21:25
25
Погребняк назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
Вчера, 20:51
4
«Спартак» вместе с Быстровым хотел подписать Аршавина и Денисова
Вчера, 20:43
1
Филимонов сравнил себя с Мостовым: «Я хотя бы работал в футболе»
Вчера, 19:40
8
«В некоторых матчах показывают бездарный футбол»: экс-тренер «Спартака» назвал проблему клуба
Вчера, 19:27
3
Геркус оценил зимние трансферы «Зенита»
Вчера, 19:14
1
Стало известно, с кем из футболистов «Зенита» общается Дивеев
Вчера, 18:36
1
Игнатьев высказался о возможном конце «Локомотива» из-за долгов РЖД
Вчера, 18:23
13
Панченко назвал лучшего российского нападающего прямо сейчас
Вчера, 17:37
1
Березуцкий честно высказался о соперниках сборной России
Вчера, 17:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 