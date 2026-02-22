Панченко назвал лучшего российского нападающего прямо сейчас

Бывший форвард «Динамо» Кирилл Панченко определил лучшего нападающего страны. По его мнению, это Константин Тюкавин.

– Тюкавин, на ваш взгляд, до конца восстановился? Что ждeте от него в весенней части?

– Я думаю, что да. Константин уже забил хорошие мячи и отдавал ассисты. Сейчас пауза перед рестартом весенней части чемпионата, поэтому это только в пользу, чтобы он поднабрал физические кондиции. Уверен, что Константин найдет себя, как и в прошлом, а, может, и лучше.

– Сейчас он лучший российский нападающий?

– По мне, да.