Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о взаимоотношениях с защитником «Спартака» Даниилом Денисовым.
– Видел интервью Даниила Денисова, где он говорил про тебя, что не все игроки имеют футбольное уважение?
– Да, видел.
– Есть, что ответить?
– Ответить нечего. Общались с ним вчера перед матчем. И в игре парой фраз перекинулись. По этому поводу ничего не было. У нас с ним отличные отношения. Всe хорошо.
- В 2024 году после матча «Спартак» – «Динамо» (2:2) Тюкавин заявил, что в моменте с голом специально пошел в зону Денисова, так как знает, что тот «не так хорошо обороняется». Игрок «Спартака» ответил, что со стороны форварда было некорректно публично его критиковать.
- Недавно Денисов, вспоминая об этой ситуации, сказал, что не все игроки имеют футбольное уважение.
- Оба игрока родились в 2002 году.
Источник: Legalbet