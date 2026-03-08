Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о взаимоотношениях с защитником «Спартака» Даниилом Денисовым.

– Видел интервью Даниила Денисова, где он говорил про тебя, что не все игроки имеют футбольное уважение?

– Да, видел.

– Есть, что ответить?

– Ответить нечего. Общались с ним вчера перед матчем. И в игре парой фраз перекинулись. По этому поводу ничего не было. У нас с ним отличные отношения. Всe хорошо.