Реакция Черданцева на слова президента ФИФА о допуске России

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о возможном снятии бана с российских команд.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.

Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.

Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Начальники такого уровня просто так ничего не говорят. Это вполне осознанный и согласованный медийный посыл.

Надо понимать, что Джанни Инфантино один из немногих людей на Земле, который на прямой связи с руководителями всех государств мира. Это фигурище.

Когда человек такого уровня что‑то говорит, это не может быть слова ради. За этим стоят определенные договоренности и, надеюсь, перспективное будущее для нашего футбола», – заявил Черданцев.