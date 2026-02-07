Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Черданцева на слова президента ФИФА о допуске России

Реакция Черданцева на слова президента ФИФА о допуске России

Сегодня, 13:39
8

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о возможном снятии бана с российских команд.

  • Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.
  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
  • Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Начальники такого уровня просто так ничего не говорят. Это вполне осознанный и согласованный медийный посыл.

Надо понимать, что Джанни Инфантино один из немногих людей на Земле, который на прямой связи с руководителями всех государств мира. Это фигурище.

Когда человек такого уровня что‑то говорит, это не может быть слова ради. За этим стоят определенные договоренности и, надеюсь, перспективное будущее для нашего футбола», – заявил Черданцев.

Еще по теме:
Черданцев рассказал, что трижды мог погибнуть 16
Черданцев объяснил, почему ИИ никогда не заменит комментаторов «Матч ТВ» 7
Черданцев оправдался за легендарное пьяное интервью 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Инфантино Джанни Черданцев Георгий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1770460870
О,алкаш прокапался...очнулся...а тут такое
Ответить
САДЫЧОК
1770461716
Инфантино Это не фигурище- а говнище! Он говорит одно , а делает другое (против нашей страны)
Ответить
Play
1770463260
Инфантино хитрый и меркантильный жук. Эти его слова абсолютно ничего не значат и не вызовут никакого негатива со стороны большинства членов ФИФА, это он прекрасно понимает. И так же он прекрасно понимает, что рано или поздно, Россию разбанят, а с неё всегда можно поиметь выгоды, вот тогда он скажет, а помните те мои слова, я всегда был за вас.
Ответить
Plyash
1770463312
Чердак , видимо , опять чипсами догонялся ...
Ответить
Феликс Михайлов
1770464196
Инфантино это флюгер и мудозвон в одном флаконе.
Ответить
NewLife
1770464699
Чердак не только в футболе не разбирается, но и в организационных вопросах тоже. Инфантино - трепач, а решения принимают национальные ассоциации.
Ответить
Император 1
1770465122
Надеюсь что вернут, но в этом году вряд ли
Ответить
baggio80
1770465644
Начальники такого уровня говорят: «Я президент, я снимаю бан и допускаю российские команды к соревнованиям», а не балаболят просто так. А то надо, может быть, когда-нибудь.
Ответить
Главные новости
Маркиньос может сменить «Спартак» на «Америку»
15:39
Юрист подтвердил работу по норвежскому гражданству для Хайкина
15:17
3
Глушаков считает «Спартак» зависимым от одного игрока: «Убери – и они рухнут»
14:29
В Суперлиге остался только один участник
14:17
Ещенко ответил Аршавину, отказавшему «Спартаку» в статусе топ-клуба
13:44
5
Реакция Черданцева на слова президента ФИФА о допуске России
13:39
8
Соболев прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
13:20
2
Руководство «Рубина» разрешило Артиге проигрывать матчи
12:39
6
Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду
11:56
1
Агент описал новичка «Зенита» Дурана двумя словами
11:50
9
Все новости
Все новости
Смородская объяснила, что не так с трансфером Баринова в ЦСКА
15:55
Реакция агента Маркиньоса на интерес к игроку из Мексики
15:48
Кривцов прокомментировал наказание от «Краснодара» за маску Человека-паука
14:49
1
Канчельскис оценил трансферную кампанию «Зенита»
13:55
1
Реакция Черданцева на слова президента ФИФА о допуске России
13:39
8
Глеб назвал команды РПЛ, способные выйти в плей-офф ЛЧ
13:27
1
Руководство «Рубина» разрешило Артиге проигрывать матчи
12:39
6
У «Оренбурга» сорвался трансфер марокканца, в которого «вселился демон»
12:15
2
Агент описал новичка «Зенита» Дурана двумя словами
11:50
9
Карвальо описал Аршавина двумя словами
11:33
Аршавин отказал «Спартаку» в статусе топ-клуба
11:17
7
Соболеву дали рецепт, как побороть колоссальное невезение
10:54
7
Важный инсайд о трансферной кампании «Спартака»
10:37
5
Моссаковский объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века
09:37
11
Реакция Аршавина на переход воспитанника «Зенита» в «Спартак»
09:31
4
Сперцян прокомментировал 3:0 «Краснодара» с «Зенитом»
09:15
2
Реакция фанатов «Спартака» на продление Денисова
09:05
14
Карвальо назвал самого сложного соперника среди россиян
01:07
1
Глушаков объяснил, почему не жалеет, что не перешел в «Лацио» в 2009 году
01:00
2
Аршавин оценил готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
00:46
1
В «Локомотиве» определились с будущим Фассона
00:33
ВидеоКарседо станцевал макарену перед игроками «Спартака»
Вчера, 23:59
17
ЦСКА определился с размером предложения по защитнику «Гремио»
Вчера, 23:23
1
Семак – о Дуране в «Зените»: «Для меня это секрет»
Вчера, 22:58
2
ФотоМахачкалинское «Динамо» выкупило вингера сборной Алжира
Вчера, 21:56
В «Зените» подтвердили подписание нового форварда
Вчера, 21:40
12
ЦСКА может купить бразильского защитника за 7 миллионов
Вчера, 21:25
1
ФотоАкинфеев вручил Карвальо подарок от ЦСКА
Вчера, 20:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 