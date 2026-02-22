Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Даже не притронусь к этому»: Кержаков отказался надевать футболку «Спартака»

«Даже не притронусь к этому»: Кержаков отказался надевать футболку «Спартака»

Вчера, 21:25
25

Александр Кержаков отказался надевать футболку «Спартака».

В новом выпуске FONtour лучший бомбардир в истории «Зенита» поехал в Белград на матч «Црвена Звезда»«Партизан» вместе с Владимиром Быстровым.

Кержакову и Быстрову предложили посоревноваться в различных челленджах. Кто проиграет – пойдет на сербское дерби в футболке «Спартака».

– Я можно сразу проиграю? Саша, я тебя спасу, – сказал Быстров.

– Ты что, издеваешься? Я не пойду вообще. Я даже трогать это не буду, – ответил Кержаков.

– Да не трясись ты! Со мной обнимался всегда на поле.

– Я же с тобой, а не с футболкой обнимался, а тут ты мне суешь ее. Я даже не притронусь к этому.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Кержаков Александр
АлексМак
1771791266
респект
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1771821850
Вот гад антинародный, а Вовка Шустрый и нашим и вашим
Ответить
Спартaк
1771821923
это чучело и не достойно одевать футболку
Ответить
Прокс
1771825348
Кто такое дерь,мо будет одевать,только Москва-Швейный прости...туткаторые,да и то не все,этим Санёк ты правильно всё объяснил,наверняка бабки сували,но ты не взял!!!
Ответить
Иван Петров 1986
1771825599
Ну хорошо хоть футболку не осквернил.
Ответить
subbotaspartak
1771826867
Бьёт понты наверняка. Все фанаты Спартака!
Ответить
Айболид
1771827591
Мама дорогая ! Сколько ж обиженных дураков ! ( да ещё и с фашистской "изюменкой").
Ответить
Бумбраш
1771827866
А с какого перепуга эти 2 чушка не взяли футболку зинки? Или её даже показывать западло,я их понимаю позором российского футбола не хвалятся
Ответить
ПалкоВводецъ007
1771829516
Нормального человека от такого предложения стошнит. Гыгыгы
Ответить
timon2401
1771834148
Когда же уже начнется футбол!! Чтобы вот такие «новости» не проскальзывали. Хотя кто бы еще вспомнил о Кержакове, если сюда не приплести «Спартак»…
Ответить
