«Даже не притронусь к этому»: Кержаков отказался надевать футболку «Спартака»

Александр Кержаков отказался надевать футболку «Спартака».

В новом выпуске FONtour лучший бомбардир в истории «Зенита» поехал в Белград на матч «Црвена Звезда» – «Партизан» вместе с Владимиром Быстровым.

Кержакову и Быстрову предложили посоревноваться в различных челленджах. Кто проиграет – пойдет на сербское дерби в футболке «Спартака».

– Я можно сразу проиграю? Саша, я тебя спасу, – сказал Быстров.

– Ты что, издеваешься? Я не пойду вообще. Я даже трогать это не буду, – ответил Кержаков.

– Да не трясись ты! Со мной обнимался всегда на поле.

– Я же с тобой, а не с футболкой обнимался, а тут ты мне суешь ее. Я даже не притронусь к этому.