«Даже не притронусь к этому»: Кержаков отказался надевать футболку «Спартака»

Александр Кержаков отказался надевать футболку «Спартака».
В новом выпуске FONtour лучший бомбардир в истории «Зенита» поехал в Белград на матч «Црвена Звезда» – «Партизан» вместе с Владимиром Быстровым.
Кержакову и Быстрову предложили посоревноваться в различных челленджах. Кто проиграет – пойдет на сербское дерби в футболке «Спартака».
– Я можно сразу проиграю? Саша, я тебя спасу, – сказал Быстров.
– Ты что, издеваешься? Я не пойду вообще. Я даже трогать это не буду, – ответил Кержаков.
– Да не трясись ты! Со мной обнимался всегда на поле.
– Я же с тобой, а не с футболкой обнимался, а тут ты мне суешь ее. Я даже не притронусь к этому.
Источник: «Бомбардир»