Березуцкий честно высказался о соперниках сборной России

Бывший защитник сборной России Алексей Березуцкий высказался о соперниках сборной России в товарищеских матчах.
- Россия отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года и проводит только контрольные игры.
- Ранее сообщалось, что команда Валерия Карпина сыграет в марте с Гватемалой и Мали.
– Вам интересно следить за сборной России?
– Честно?
– Да.
– Было бы интересно, если бы играли с хорошими соперниками.
– Чили и Перу подойдут?
– Подойдут. Некоторые игры не смотрел, когда играли на Востоке, скажем так.
– Имеете в виду Бруней и остальные?
– Да.
– В таких играх нет смысла?
– Я так глубоко не думал. В любом случае есть пауза на сборную – почему бы не собираться вместе? Но, конечно, хотелось бы, чтобы в соперниках были минимум Чили или Перу.
– От двусторонних матчей не было бы больше пользы?
– Если объявят двусторонку, никто сильно не захочет ехать в сборную.
– Будь вы действующим игроком, поехали бы в сборную на ближайшие матчи в марте против Гватемалы и Мали?
– Зависит от возраста. Будь я игроком за 30 лет, не поехал бы в сборную на эти игры.