Березуцкий честно высказался о соперниках сборной России

Бывший защитник сборной России Алексей Березуцкий высказался о соперниках сборной России в товарищеских матчах.

Россия отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года и проводит только контрольные игры.

Ранее сообщалось, что команда Валерия Карпина сыграет в марте с Гватемалой и Мали.

– Вам интересно следить за сборной России?

– Честно?

– Да.

– Было бы интересно, если бы играли с хорошими соперниками.

– Чили и Перу подойдут?

– Подойдут. Некоторые игры не смотрел, когда играли на Востоке, скажем так.

– Имеете в виду Бруней и остальные?

– Да.

– В таких играх нет смысла?

– Я так глубоко не думал. В любом случае есть пауза на сборную – почему бы не собираться вместе? Но, конечно, хотелось бы, чтобы в соперниках были минимум Чили или Перу.

– От двусторонних матчей не было бы больше пользы?

– Если объявят двусторонку, никто сильно не захочет ехать в сборную.

– Будь вы действующим игроком, поехали бы в сборную на ближайшие матчи в марте против Гватемалы и Мали?

– Зависит от возраста. Будь я игроком за 30 лет, не поехал бы в сборную на эти игры.