Билялетдинов связал бан российского спорта с нацизмом

Российский тренер Ринат Билялетдинов эмоционально высказался о международном бане отечественного спорта.

«Сейчас спорт очень политизирован. Да, было что-то похожее и в советское время, но тогда такой ангажированностью политической не выделялось. Сейчас же приказы сверху сыплются, мы слышим вопли глав.

Сама идея отстранения российского спорта отдает нацизмом. Хочется спросить всех этих спортивных чиновников, которые делают нас вторым сортом, не допускают спортсменов до Олимпийских игр, не разрешают посетить открытие. Мы для них второй сорт и еще спасибо должны сказать, что без флага нас пустили.

Хочется спросить: а где вы были, когда проводили Олимпиаду в нацистской Германии? Никто ничего не переносил, никто не бойкотировал. Двойные стандарты», – заявил Билялетдинов.