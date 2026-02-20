Введите ваш ник на сайте
Билялетдинов связал бан российского спорта с нацизмом

20 февраля, 00:27
15

Российский тренер Ринат Билялетдинов эмоционально высказался о международном бане отечественного спорта.

«Сейчас спорт очень политизирован. Да, было что-то похожее и в советское время, но тогда такой ангажированностью политической не выделялось. Сейчас же приказы сверху сыплются, мы слышим вопли глав.

Сама идея отстранения российского спорта отдает нацизмом. Хочется спросить всех этих спортивных чиновников, которые делают нас вторым сортом, не допускают спортсменов до Олимпийских игр, не разрешают посетить открытие. Мы для них второй сорт и еще спасибо должны сказать, что без флага нас пустили.

Хочется спросить: а где вы были, когда проводили Олимпиаду в нацистской Германии? Никто ничего не переносил, никто не бойкотировал. Двойные стандарты», – заявил Билялетдинов.

  • Российские клубы и сборные почти 4 года отстранены от международных турниров.
  • В начале февраля президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию во все соревнования.
  • Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Россия Билялетдинов Ринат
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1771537116
Вот это правильно поставоен вопрос - где ты был, Инфантино и прочие члены МОК, "где вы были, а конкретно с 8 до 11"(с) !)... А не потомок ли татаро-монголов этот Белялетдинов? А не предъявить ли ему иго?)...
Ответить
Snek
1771537539
Олимпиаду в Германии так же бойкотировали
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771540546
Надо вернуться во времена Илиады и переобуть этот миф, апгрейд, Пенелопа Европа ждёт трезвого Одиссея ❝ — Перестань говорить странные вещи. Что ты чувствуешь психосферу, или что ты в чьих-то блеклых воспоминаниях о городе... Хватит! — Учитывая как долго я примирялся со своим естеством, ради тебя, Марти, я всё не разрушу. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Fju-2
1771550380
Интересное сравнение нынешней России с нацистской Германией 1936 года.
Ответить
Бумбраш
1771560135
Откуда откопали беляша? Всё в кучу смешал
Ответить
acor94
1771563432
Ну как где, они разрешили нам в 2018ом провести чемпионат мира)
Ответить
Айболид
1771567064
Тогда нацистскую Германию не бойкотировали ,теперь нацистскую усраину везде пропихивают . Ничего нового .
Ответить
Император 1
1771583922
Так и есть
Ответить
