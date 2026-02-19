Бубнов высказался о замене Педро в «Зените»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов считает, что «Зенит» сможет заработать хорошие деньги на продаже вингера Педро.
– Поговаривают, что футболист Педро летом уйдeт в топ-клубы Европы. Как думаете сможет ли он себя там проявить?
– Педро сможет проявить себя где угодно и одновременно заработать на жизнь в таком юном возрасте, как это сделал Дуран. Это очень важно чтобы дальше не думать о деньгах и сосредоточиться только на футболе. Так сейчас делают многие бразильцы.
И «Зенит» на нeм заработает хорошие деньги. Для этого с ним был продлен долгосрочный контракт. С заменой его у «Зенита» проблем не будет.
- В конце января «Зенит» объявил о продлении контракта с 19-летним Педро до конца сезона‑2029/30.
- В этом сезоне он провел за клуб 23 матча, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
Источник: телеграм-канал «Бубнов | Аналитика ⚽️»