Бубнов высказался о замене Педро в «Зените»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов считает, что «Зенит» сможет заработать хорошие деньги на продаже вингера Педро.

– Поговаривают, что футболист Педро летом уйдeт в топ-клубы Европы. Как думаете сможет ли он себя там проявить?

– Педро сможет проявить себя где угодно и одновременно заработать на жизнь в таком юном возрасте, как это сделал Дуран. Это очень важно чтобы дальше не думать о деньгах и сосредоточиться только на футболе. Так сейчас делают многие бразильцы.

И «Зенит» на нeм заработает хорошие деньги. Для этого с ним был продлен долгосрочный контракт. С заменой его у «Зенита» проблем не будет.