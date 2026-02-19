Оласа назвал игрока «Краснодара», который в клубе «на всю жизнь»

Латераль «Краснодара» Лукас Оласа в шутку заявил, что капитан Эдуард Сперцян может провести в клубе всю карьеру.

– Многие видят силу «Краснодара» в единстве, у команды очень сыгранный состав. Не переживаете, что когда Сперцян или другие молодые парни уедут в Европу, магия пропадет?

– Эдо тут на всю жизнь. (Смеeтся.) Могу сказать про Сперцяна примерно то же, что и про Виктора Са. Это большой игрок, он очень важен для нас. И как человек он отличный, мы с Эдо подружились вскоре после моего появления в команде.

А по поводу магии: как я уже говорил, она заключается в нашей каждодневной и усердной работе.