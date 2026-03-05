Сперцян – о мечте Галицкого: «Рано или поздно это случится»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о желании владельца клуба Сергея Галицкого сформировать состав только из воспитанников академии.

– Веришь, что мечта Галицкого осуществится и в основе «Краснодара» будут играть 11 воспитанников академии?

– Конечно, почему нет? Рано или поздно это случится. Это уже было: когда многие легионеры уехали, у нас играли свои. И вроде было неплохо.

Это точно возможно. Просто нужно немного времени. Посмотрите, сколько воспитанников «Краснодара» играет в РПЛ, Первой, Второй лиге... Да и за границей достаточно.

– Почему зачастую воспитаннику топ-клуба бывает тяжело закрепиться в родной команде, а уйдя в другую, он раскрывается?

– Честно, не знаю, почему так. Может, когда он дорастает до основы, на его позиции играет легионер, за которого заплатили большие деньги.

Парень психологически не выдерживает: «Я хочу играть, дайте мне уйти». Есть и хорошие, и плохие примеры.

– Твой пример – хороший.

– Не только мой, нас таких много.