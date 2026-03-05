Сперцян – о мечте Галицкого: «Рано или поздно это случится»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о желании владельца клуба Сергея Галицкого сформировать состав только из воспитанников академии.
– Веришь, что мечта Галицкого осуществится и в основе «Краснодара» будут играть 11 воспитанников академии?
– Конечно, почему нет? Рано или поздно это случится. Это уже было: когда многие легионеры уехали, у нас играли свои. И вроде было неплохо.
Это точно возможно. Просто нужно немного времени. Посмотрите, сколько воспитанников «Краснодара» играет в РПЛ, Первой, Второй лиге... Да и за границей достаточно.
– Почему зачастую воспитаннику топ-клуба бывает тяжело закрепиться в родной команде, а уйдя в другую, он раскрывается?
– Честно, не знаю, почему так. Может, когда он дорастает до основы, на его позиции играет легионер, за которого заплатили большие деньги.
Парень психологически не выдерживает: «Я хочу играть, дайте мне уйти». Есть и хорошие, и плохие примеры.
– Твой пример – хороший.
– Не только мой, нас таких много.
- Сперцян попал в академию «Краснодара» в 10‑летнем возрасте.
- За главную команду он дебютировал через 10 лет – 18 сентября 2020-го.
- В разные сезоны в составе «Краснодара» одновременно выходили 5-7 воспитанников академии.