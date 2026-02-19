Состав «Динамо» на Кубок легенд-2026

Московское «Динамо» обнародовало состав для участия в Кубке легенд.

В 2026 году турнир пройдет в столичном дворце спорта «Мегаспорт» 21 и 22 февраля.

Помимо «Динамо», участие примут «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и сборная мира.

Составы зенитовцев и спартаковцев тоже известны.

За динамовцев на Кубке легенд могут сыграть Роман Березовский, Андрей Сметанин, Эрик Яхимович, Владимир Рыков, Владимир Гранат, Андрей Кобелев, Игорь Колыванов, Виктор Лосев, Кирилл Панченко, Игорь Семшов, Александр Сапета, Артур Юсупов, Андрей Каряка, Сергей Яшин, Эрик Корчагин, Максим Ромащенко, Владимир Долбоносов и Андрей Новгородов.

В состав сборной мира включен еще один экс-игрок «Динамо» – нападающий Кевин Кураньи.