Состав «Зенита» на Кубок легенд-2026

«Зенит» обнародовал состав для участия в Кубке легенд.
В 2026 году турнир пройдет в московском дворце спорта «Мегаспорт» 21 и 22 февраля.
Вратарь: Дмитрий Бородин;
Защитники: Игорь Смольников, Константин Лобов, Алексей Игонин;
Полузащитники: Олег Власов, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Максим Астафьев;
Нападающие: Олег Шатов, Павел Погребняк;
Главный тренер: Дмитрий Радченко;
Играющий тренер: Владислав Радимов.
- 21 февраля легенды «Зенита» сыграют с «Локомотивом» (12:15 мск) и ЦСКА (15:00 мск).
- 22 февраля будут матчи за 1-е, 3-е и 5-е места, а также церемония награждения.
Источник: сайт «Зенита»