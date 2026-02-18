Состав «Зенита» на Кубок легенд-2026

«Зенит» обнародовал состав для участия в Кубке легенд.

В 2026 году турнир пройдет в московском дворце спорта «Мегаспорт» 21 и 22 февраля.

Вратарь: Дмитрий Бородин;

Защитники: Игорь Смольников, Константин Лобов, Алексей Игонин;

Полузащитники: Олег Власов, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Максим Астафьев;

Нападающие: Олег Шатов, Павел Погребняк;

Главный тренер: Дмитрий Радченко;

Играющий тренер: Владислав Радимов.