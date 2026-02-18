Бубнов сравнил составы «Краснодара» и «Зенита»

Футбольного эксперта Александра Бубнова спросили, чей состав сильнее – «Зенита» или «Краснодара».
– Здесь надо не так смотреть.
– Мне кажется, у «Зенита». По именам если смотреть.
– По именам – да. Но если брать по сыгранности, то лучше у «Краснодара». Конечно.
Что бы мы там ни говорили, Джон Джон и Дуран только пришли. А я думаю, что эти футболисты будут определять игру и очень сильно на неe влиять.
- После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая «Зенит» на 1 очко.
- Во вторник петербуржцы выиграли у южан в товарищеском матче – 1:0.
- 6 февраля «Краснодар» разгромил «Зенит» (3:0) в Зимнем кубке РПЛ.
Источник: «Коммент.Шоу»