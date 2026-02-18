Введите ваш ник на сайте
Бубнов сравнил составы «Краснодара» и «Зенита»

Сегодня, 18:16
2

Футбольного эксперта Александра Бубнова спросили, чей состав сильнее – «Зенита» или «Краснодара».

– Здесь надо не так смотреть.

– Мне кажется, у «Зенита». По именам если смотреть.

– По именам – да. Но если брать по сыгранности, то лучше у «Краснодара». Конечно.

Что бы мы там ни говорили, Джон Джон и Дуран только пришли. А я думаю, что эти футболисты будут определять игру и очень сильно на неe влиять.

  • После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая «Зенит» на 1 очко.
  • Во вторник петербуржцы выиграли у южан в товарищеском матче – 1:0.
  • 6 февраля «Краснодар» разгромил «Зенит» (3:0) в Зимнем кубке РПЛ.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Бубнов Александр
рылы
1771428556
легионеры. краснодар - 14 динамо - 13 оренбург - 13 ахмат - 13 акрон, зенит, спартак - 12 вот и думайте.
Ответить
...уефан
1771430254
...сказал бы прямо, у одних состав дороже у других командная игра есть...
Ответить
