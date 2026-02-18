Мостовой ответил, готов ли он стать президентом «Спартака»

Александр Мостовой высказался о возможности занять руководящую должность в «Спартаке».

– Недавно были новости, что Серхио Рамос вместе с крупной инвестиционной группой Five Eleven Capital покупает испанскую «Севилью» за 400 млн евро и становится еe президентом. Вы бы хотели по примеру Рамоса купить, например, «Спартак» и стать владельцем или президентом?

– С Серхио Рамосом всe ясно – он воспитанник «Севильи», поэтому, наверняка, если у него будет возможность, он точно вернeтся в клуб. Это нормально, когда легенды после карьеры остаются в родных клубах. В той же «Бенфике» посмотрите – Руй Кошта. Много где такое есть, если есть возможность у людей.

А про меня в президентах или владельцах «Спартака»... куда мне тут. Куда нам, бедным, eлки-палки? Каким президентом, ребят? 20 лет, как я закончил, а меня даже ни в какую команду не брали. А вы тут про президентство.

Я если что с юмором об этом всeм. Но у нас же все в футболе разбираются: играли единицы, голы забивали ещe меньше, но зато все вокруг разбираются. Поэтому владельцем или президентом «Спартака» ждать меня не стоит.

Я же говорю, уж хоть куда-нибудь меня позовите, ха-ха. Чтобы близко быть к футболу хотя бы. У нас же сейчас люди, которые раньше двери открывали на базах, становятся главными тренерами. Ужас какой-то.