Мостовой ответил, готов ли он стать президентом «Спартака»

Сегодня, 19:30
5

Александр Мостовой высказался о возможности занять руководящую должность в «Спартаке».

– Недавно были новости, что Серхио Рамос вместе с крупной инвестиционной группой Five Eleven Capital покупает испанскую «Севилью» за 400 млн евро и становится еe президентом. Вы бы хотели по примеру Рамоса купить, например, «Спартак» и стать владельцем или президентом?

– С Серхио Рамосом всe ясно – он воспитанник «Севильи», поэтому, наверняка, если у него будет возможность, он точно вернeтся в клуб. Это нормально, когда легенды после карьеры остаются в родных клубах. В той же «Бенфике» посмотрите – Руй Кошта. Много где такое есть, если есть возможность у людей.

А про меня в президентах или владельцах «Спартака»... куда мне тут. Куда нам, бедным, eлки-палки? Каким президентом, ребят? 20 лет, как я закончил, а меня даже ни в какую команду не брали. А вы тут про президентство.

Я если что с юмором об этом всeм. Но у нас же все в футболе разбираются: играли единицы, голы забивали ещe меньше, но зато все вокруг разбираются. Поэтому владельцем или президентом «Спартака» ждать меня не стоит.

Я же говорю, уж хоть куда-нибудь меня позовите, ха-ха. Чтобы близко быть к футболу хотя бы. У нас же сейчас люди, которые раньше двери открывали на базах, становятся главными тренерами. Ужас какой-то.

  • 57-летний Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.
  • С командой он дважды стал чемпионом СССР.

Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771432699
в питере не против, если что.
Ответить
subbotaspartak
1771433103
...люди, которые раньше двери открывали на базах, становятся главными тренерами.... Дык знали в какую сторону...
Ответить
volic
1771435670
Короче царь отрекся от престола.
Ответить
mab1011
1771436699
А почему бы не порассуждать про президентство Россией?
Ответить
...уефан
1771437271
...всё! Разжалобил, стервец. Создавай фонд, пиши реквизиты...
Ответить
