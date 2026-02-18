Игрок «Спартака» перешел в клуб Первой лиги

Полузащитик Максим Лайкин перешел из «Спартака» в «КАМАЗ».

«ФК КАМАЗ усилился молодым полузащитником. Нашу команду пополнил Максим Лайкин. За плечами футболиста матчи в составе «Спартака-2», дважды «Нефтехимика», «Арсенала» из Тулы, «Енисея» и «Спартака».

Желаем Максиму ярких матчей, результативных действий и больших побед в составе нашей команды💪🏻 К команде Максим присоединится уже в Набережных Челнах», – говорится в сообщении «КАМАЗа».

«22-летний воспитанник Академии продолжит карьеру в Набережных Челнах. «Спартак» будет следить за успехами Лайкина и может воспользоваться правом приоритетного обратного выкупа.

Благодарим Максима за годы, проведенные в родном красно-белом клубе ❤️🤍» – говорится в сообщении «Спартака».