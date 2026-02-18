Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игрок «Спартака» перешел в клуб Первой лиги

Сегодня, 13:16

Полузащитик Максим Лайкин перешел из «Спартака» в «КАМАЗ».

«ФК КАМАЗ усилился молодым полузащитником. Нашу команду пополнил Максим Лайкин. За плечами футболиста матчи в составе «Спартака-2», дважды «Нефтехимика», «Арсенала» из Тулы, «Енисея» и «Спартака».

Желаем Максиму ярких матчей, результативных действий и больших побед в составе нашей команды💪🏻 К команде Максим присоединится уже в Набережных Челнах», – говорится в сообщении «КАМАЗа».

«22-летний воспитанник Академии продолжит карьеру в Набережных Челнах. «Спартак» будет следить за успехами Лайкина и может воспользоваться правом приоритетного обратного выкупа.

Благодарим Максима за годы, проведенные в родном красно-белом клубе ❤️🤍» – говорится в сообщении «Спартака».

  • 22-летний Лайкин пропустил первую часть сезона-2025/26 из-за восстановления после травмы.
  • Ранее он тренировался с основой москвичей на сборе в ОАЭ.

Еще по теме:
«Локомотив» отказался от защитника «Спартака» 2
Генич удивился трансферу «Спартака» 15
Клуб Первой лиги подпишет двух игроков «Спартака» 5
Источник: страница ФК «КАМАЗ» | Набережные Челны в соцсети VK
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Трансферы Спартак КАМАЗ Лайкин Максим
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Тимощук – о новичке «Зенита»: «Видно сразу, что пришел мастер»
13:46
Анри – об игроке «Бенфики» в скандале с Винисиусом: «Зачем ты прикрываешь рот? Ты простыл?»
13:22
1
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Первой лиги
13:16
Каррагер обвинил Моуринью в лицемерии из-за слов о Винисиусе
13:08
«Зенит» может купить аргентинца на случай ухода Педро
12:57
1
УЕФА выступил с заявлением по скандалу в матче «Бенфика» – «Реал»
12:34
2
Моуринью: «На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается»
12:26
1
Бубнов заявил, что два легионера «Зенита» сильнее Батракова
12:15
11
ФотоОтаменди поиздевался над Винисиусом, показав ему свою татуировку
12:10
1
ФотоНа заставке телефона Престианни обнаружили фото с Винисиусом
12:03
Все новости
Все новости
«Балтика» расстанется с бразильским легионером
13:38
Генич высказался о возможных травмах Глебова в будущем
13:29
ВидеоТрейлер «Краснодара» к фильму о чемпионстве
12:46
2
Бубнов заявил, что два легионера «Зенита» сильнее Батракова
12:15
11
«Рубин» рассмотрит подписание аргентинского хавбека
11:17
«Локомотив» отказался от защитника «Спартака»
10:52
2
Карпина назвали очень умным и скромным
10:25
3
Генич удивился трансферу «Спартака»
09:55
15
Клуб Первой лиги подпишет двух игроков «Спартака»
08:53
6
Два клуба РПЛ поспорят за вингера «Локомотива»
00:41
2
«Рубин» интересуется двумя игроками «Балтики»
00:07
Тарханов – о российском тренере: «К работе в «Спартаке» готов»
Вчера, 23:55
3
Бубнов высказался о матчах сборной России с Мали и Гватемалой
Вчера, 23:31
2
«Пари НН» договорился о трансфере защитника «Зенита»
Вчера, 23:22
ВидеоДуран чуть не подрался в дебютном матче за «Зенит»
Вчера, 23:00
10
Генич – о «Спартаке» при Карседо: «Напоминает пионерский лагерь»
Вчера, 22:00
4
Караваев принял решение о своем будущем в «Зените»
Вчера, 21:53
4
Пономарев объяснил, почему «Краснодар» не защитит чемпионский титул
Вчера, 20:58
9
Генич определил, кто выиграл в обмене Дивеева на Гонду
Вчера, 20:20
7
Семак оценил дебют Дурана за «Зенит»
Вчера, 19:55
1
«Балтика» отказалась от двух кандидатов на замену Саусю
Вчера, 19:43
Быстров одним словом описал соперников сборной России в марте
Вчера, 19:19
ВидеоДуран опозорился в дебютном матче за «Зенит»
Вчера, 19:04
27
Смородская: «Локомотив» ждет существенное сокращение бюджета на следующий год»
Вчера, 18:54
4
Черчесов прокомментировал интерес «Ахмата» к футболисту «Спартака»
Вчера, 18:31
Товарищеский матч. Гол Глушенкова принес «Зениту» победу над «Краснодаром»
Вчера, 18:29
11
Гурцкая выбрал три главных зимних трансфера в РПЛ
Вчера, 18:22
1
ФотоКарпин посетил тренировку «Спартака» в Дубае
Вчера, 18:09
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 