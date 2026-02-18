Введите ваш ник на сайте
«Зенит» может купить аргентинца на случай ухода Педро

Сегодня, 12:57
1

«Зенит» возобновил интерес к вингеру «Боки Хуниорс» Кевину Сенону.

Аргентинский клуб готов отпустить футболиста не менее, чем за 10 миллионов евро.

Сообщается, что «Зенит» не хочет потерять возможность заменить своего вингера Педро, который этим летом, скорее всего, покинет клуб.

«Питерцы планируют перехватить аргентинца у европейских клубов, чтобы закрыть фланг по случаю ухода Педро.

Кевин давно перестал быть «железным игроком» стартового состава в «Боке» . После яркого 2024 года он значительно сдал – как в навыках, так и в цене. Плюсом появились мышечные повреждения, которые повторяются из раза в раз.

Поэтому агент Сенона начал активно искать для него варианты в Европе, чтобы перезапустить карьеру. К нему проявляют интерес клубы из Испании, Турции и РФ», – написал источник.

  • 24-летний Сенон в этом году провел за «Боку Хуниорс» 3 матча. В 2025-м он сыграл за нее в 33 встречах и забил 4 гола.
  • Срок его контракта с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до конца 2028 года.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Бока Хуниорс Зенит Педро Kevin Zenón
рылы
1771410134
3 недели назад зенит очень дальновидно продлил контракт с педро до 2030. не знаю, какая очередь за ним выстроится летом, но раскошелиться придётся очень прилично, с учётом того, что летом его не отпустили за 40.
Ответить
