«Зенит» может купить аргентинца на случай ухода Педро

«Зенит» возобновил интерес к вингеру «Боки Хуниорс» Кевину Сенону.

Аргентинский клуб готов отпустить футболиста не менее, чем за 10 миллионов евро.

Сообщается, что «Зенит» не хочет потерять возможность заменить своего вингера Педро, который этим летом, скорее всего, покинет клуб.

«Питерцы планируют перехватить аргентинца у европейских клубов, чтобы закрыть фланг по случаю ухода Педро.

Кевин давно перестал быть «железным игроком» стартового состава в «Боке» . После яркого 2024 года он значительно сдал – как в навыках, так и в цене. Плюсом появились мышечные повреждения, которые повторяются из раза в раз.

Поэтому агент Сенона начал активно искать для него варианты в Европе, чтобы перезапустить карьеру. К нему проявляют интерес клубы из Испании, Турции и РФ», – написал источник.