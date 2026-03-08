Быстров – об игроке «Зенита»: «Стоит как пешеход»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре команды после возобновления сезона.

В 20-м туре петербуржцы в гостях проиграли «Оренбургу» (1:2).

«Посмотрите, как Луис Энрике действует. Его три раза в стенку обыгрывают, а он стоит как пешеход. Наверное, за своим игроком надо бегать. Если не хочешь бегать, то это вопрос не тренеру, а к футболистам. Видимо, их не «вставляет» матч с «Оренбургом», не хватает эмоций. В футболе нужно заслужить победу», – сказал Быстров.