Быстров – об игроке «Зенита»: «Стоит как пешеход»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре команды после возобновления сезона.
В 20-м туре петербуржцы в гостях проиграли «Оренбургу» (1:2).
«Посмотрите, как Луис Энрике действует. Его три раза в стенку обыгрывают, а он стоит как пешеход. Наверное, за своим игроком надо бегать. Если не хочешь бегать, то это вопрос не тренеру, а к футболистам. Видимо, их не «вставляет» матч с «Оренбургом», не хватает эмоций. В футболе нужно заслужить победу», – сказал Быстров.
- «Зенит» остается на 2-м месте в РПЛ с 42 очками после 20 туров. Отставание от «Краснодара» пока составляет 1 очко.
- Петербуржцы ранее дважды победили «Балтику» со счетом 1:0 – в 19-м туре РПЛ и в игре 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Источник: «Спорт-Экспресс»