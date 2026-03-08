Реакция Быстрова на поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о гостевом поражении петербуржцев в 20-м туре РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
«Результат по делу. Когда так обороняешься, не добегаешь, не доигрываешь до конца. Понятно, что у «Зенита» много игроков атаки, но и обороняться надо. Как не было игры, так ее и нет. Нам обещали, что все будет хорошо, но этого пока нет. А «Оренбург» надо похвалить», – сказал Быстров.
- Гол у «Зенита» забил Александр Соболев на 12-й минуте. «Оренбург» сравнял счет на 62-й, когда автогол забил Педро (у РПЛ сейчас гол записан на игрока хозяев Эмила Ценова). На 86-й победный мяч у оренбуржцев забил Евгений Болотов.
- На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На 90+6-й 11-метровый у гостей не забил Андрей Мостовой. После его удара мяч попал в перекладину.
Источник: «Спорт-Экспресс»