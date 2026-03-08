Реакция Быстрова на поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о гостевом поражении петербуржцев в 20-м туре РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

«Результат по делу. Когда так обороняешься, не добегаешь, не доигрываешь до конца. Понятно, что у «Зенита» много игроков атаки, но и обороняться надо. Как не было игры, так ее и нет. Нам обещали, что все будет хорошо, но этого пока нет. А «Оренбург» надо похвалить», – сказал Быстров.