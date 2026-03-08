Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Экс-судья Федотов высказался о двух пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Оренбургом»

Экс-судья Федотов высказался о двух пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Оренбургом»

Вчера, 16:48
5

Бывший судья Игорь Федотов оценил пенальти, заработанные «Зенитом» в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

Он считает, что оба 11-метровых были назначен вверно.

«7-я минута. Правильное решение принимает Цыганок и назначает 11-метровый удар в ворота команды «Оренбург» (игра рукой). Рука игрока команды «Оренбург», отставлена в сторону и увеличивает площадь тела.

94-я минута. Повторы при назначении 11-метрового удара не самые качественные. Но позиция арбитра открытая. Самостоятельно назначает 11-метровый удар в ворота команды «Оренбург» и показывает желтую карточку за грубую игру. Не успевает первым сыграть в мяч игрок №18 команды «Оренбург» и наступает на голеностоп игроку №61 команды «Зенит».

Правильное решение: 11-метровый удар и ж.к.», – написал Федотов.

  • Главный судья Сергей Цыганок назначил первый пенальти за попадание мяча в руку Фахду Муфи в результате борьбы с Александром Соболевым. 11-метровый в концовке игры был назначен после стыка Муфи с Даниилом Кондаковым.
  • На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На 90+6-й 11-метровый у гостей не забил Андрей Мостовой. После его удара мяч попал в перекладину.

Источник: телеграм-канал «Судейство с Игорем Федотовым»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Федотов Игорь Цыганок Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1772978162
ЗПРФ!
Ответить
алдан2014
1772978545
Помогли Зина,тебе твои ляхи? Перефразируя Тараса Бульбу
Ответить
NewLife
1772979629
Нехороший ты человек Федотов. Первый пенальти: хоть игрок был спиной, но рука не ампутирована, как его можно было двурукого выпускать на поле. Второй пенальти: позорное, мерзкое вранье бывшего судьи - он либо вообще не видел эпизод, где видно, что игрок Оренбурга первый на мяче, а синитовец бьет ему снизу по ноге, либо ангажирован помойкой до потери чести.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1772981682
СЕМАК НИКТО...игроки сливают тренера...
Ответить
Вжыхъ
1772986273
Странно, что только два - Звенит проиграл же?!
Ответить
