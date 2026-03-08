Экс-судья Федотов высказался о двух пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Оренбургом»

Бывший судья Игорь Федотов оценил пенальти, заработанные «Зенитом» в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

Он считает, что оба 11-метровых были назначен вверно.

«7-я минута. Правильное решение принимает Цыганок и назначает 11-метровый удар в ворота команды «Оренбург» (игра рукой). Рука игрока команды «Оренбург», отставлена в сторону и увеличивает площадь тела.

94-я минута. Повторы при назначении 11-метрового удара не самые качественные. Но позиция арбитра открытая. Самостоятельно назначает 11-метровый удар в ворота команды «Оренбург» и показывает желтую карточку за грубую игру. Не успевает первым сыграть в мяч игрок №18 команды «Оренбург» и наступает на голеностоп игроку №61 команды «Зенит».

Правильное решение: 11-метровый удар и ж.к.», – написал Федотов.