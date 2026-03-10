Дзюба рассказал о противоречивом отношении к системе ВАР

Капитан «Акрона» Артем Дзюба высказался о плюсах и минусах работы системы видеоповторов.
- ВАР работает в РПЛ с сезона-2019/20.
- Неделю назад впервые в истории ВАР использовался во всех 8 матчах тура РПЛ.
– ВАР сделал футбол лучше?
– И да, и нет. Я вспоминаю с Испанией матч, когда поставили пенальти. Когда на тебя наезжают Рамос, Пике и компания, думаю, судья бы не поставил, если бы не было ВАР (улыбается). Тогда я был счастлив, что ВАР с нами.
– А сейчас счастлив?
– Знаете, я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» в ворота «Зенита», от моего гола [в матче с «Оренбургом»] и потом обалдел, когда «Ростов» забил гол «Балтике». Какие офсайды там? Это прям какой-то сюр, если честно.
- Дзюба до «Акрона» выступал за «Спартак», «Зенит», «Ростов», «Томь», «Локомотив», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор».
- За сборную России форвард провел 56 матчей, забил 31 гол и сделал 16 ассистов.
- В этом сезоне в его активе 5+4 в 18 играх за тольяттинскую команду.
- Контракт игрока с «Акроном» истекает 30 июня 2026 года.
- Рыночная стоимость Дзюбы – 1,2 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»