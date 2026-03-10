Дзюба рассказал о противоречивом отношении к системе ВАР

10 марта, 16:16
2

Капитан «Акрона» Артем Дзюба высказался о плюсах и минусах работы системы видеоповторов.

  • ВАР работает в РПЛ с сезона-2019/20.
  • Неделю назад впервые в истории ВАР использовался во всех 8 матчах тура РПЛ.

– ВАР сделал футбол лучше?

– И да, и нет. Я вспоминаю с Испанией матч, когда поставили пенальти. Когда на тебя наезжают Рамос, Пике и компания, думаю, судья бы не поставил, если бы не было ВАР (улыбается). Тогда я был счастлив, что ВАР с нами.

– А сейчас счастлив?

– Знаете, я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» в ворота «Зенита», от моего гола [в матче с «Оренбургом»] и потом обалдел, когда «Ростов» забил гол «Балтике». Какие офсайды там? Это прям какой-то сюр, если честно.

  • Дзюба до «Акрона» выступал за «Спартак», «Зенит», «Ростов», «Томь», «Локомотив», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор».
  • За сборную России форвард провел 56 матчей, забил 31 гол и сделал 16 ассистов.
  • В этом сезоне в его активе 5+4 в 18 играх за тольяттинскую команду.
  • Контракт игрока с «Акроном» истекает 30 июня 2026 года.
  • Рыночная стоимость Дзюбы – 1,2 миллиона евро.

Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (2)
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773148869
РФСПРФ круто, Джанни дилетант в футболе, под колпаком шейхов, надо отменять
Интерес
1773151831
Что гундишь, такой красивый? А ну, давай пляши:ВАР-******,но перспективы о-о-очень хороши!!!
