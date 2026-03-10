Миранчук получил травму: известны диагноз и сроки восстановления

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук не поможет команде в ближайших матчах.
30-летний футболист травмировал приводящую мышцу в кубковом матче со «Спартаком» (5:2), который состоялся 5 марта.
Из-за этого повреждения динамовец пропустил следующее дерби – против ЦСКА (4:1) в минувшее воскресенье.
Сроки восстановления хавбека составят не менее двух недель.
Миранчук точно пропустит матч с «Ростовом» (14 марта) в 21-м туре РПЛ и ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (18 марта). Его участие в игре 22-го тура РПЛ против «Зенита» находится под вопросом.
- Антон оказался в «Динамо» в августе 2025 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
- Для Миранчука это вторая травма в сезоне. Первая была осенью – он отсутствовал с 20 октября по 3 декабря.
