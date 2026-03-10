Миранчук получил травму: известны диагноз и сроки восстановления

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук не поможет команде в ближайших матчах.

30-летний футболист травмировал приводящую мышцу в кубковом матче со «Спартаком» (5:2), который состоялся 5 марта.

Из-за этого повреждения динамовец пропустил следующее дерби – против ЦСКА (4:1) в минувшее воскресенье.

Сроки восстановления хавбека составят не менее двух недель.

Миранчук точно пропустит матч с «Ростовом» (14 марта) в 21-м туре РПЛ и ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (18 марта). Его участие в игре 22-го тура РПЛ против «Зенита» находится под вопросом.