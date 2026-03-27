Карпин объяснил, почему в составе сборной России много футболистов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов большого числа игроков в национальную команду в марте.

– Почему в окончательном составе так много футболистов?

– Всe очень просто. Объясню на конкретном примере – этом сборе. В итоге из всех полевых игроков доехали 24 человека – почти все живые и здоровые. Сегодня отсутствовали три игрока с микроповреждениями. Нам для тренировочного процесса нужно 20 полевых футболистов. Сегодня был 21. Если бы сегодня кто-то ещe выбыл – температура поднялась, на ногу наступили – уже был бы минимум, который нам нужен для тренировочного процесса.

По четырeхлетнему опыту работы в сборной могу сказать, что доезжают не все игроки. После того, как мы даeм расширенный список, футболисты проводят ещe три игры – две в чемпионате, одну в кубке. И там могут получить травмы.

Сейчас отсутствуют игроки основной обоймы – Дивеев, Осипенко, оба Миранчука, Батраков. При этом Батраков и Дивеев были в окончательном списке. Нужно столько игроков, сколько нужно. То же самое скажу и о вратарях. Если Виталий Витальевич Кафанов считает, что нужно пять вратарей, почему его нужно ограничивать?

– Обляков, Глушенков и Круговой сыграют с Мали?

– Шансы у них есть, 100 процентов. Конечно, в день игры кто-то может почувствовать себя плохо, никто не застрахован. Но те повреждения, что были, – всe нормально. Сомнению их участие в игре с Мали не подвергается.

– Особое внимание уделяли диалогу с Мелкадзе и Петровым, как с новичками? Какие впечатления от них?

– Впечатления приятные. Это нормально и естественно, что ребятам, которые приехали в первый раз, уделяется больше внимания. Первый раз – требования отличаются, возможно, от того, что они делают в клубах. Они воспринимают информацию так, как нужно, стараются выполнять. Где-то лучше, где-то хуже, но это нормально. Поэтому привлекаются новые футболисты, чтобы в следующий раз вспоминали и выполняли.

– По какой причине братья Миранчуки не приехали?

– Один травмирован уже три недели, а второй – по семейным обстоятельствам. Не стали его дeргать издалека, чтобы он сюда приезжал.