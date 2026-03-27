  Карпин объяснил, почему в составе сборной России много футболистов

Карпин объяснил, почему в составе сборной России много футболистов

27 марта, 11:22
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов большого числа игроков в национальную команду в марте.

– Почему в окончательном составе так много футболистов?

– Всe очень просто. Объясню на конкретном примере – этом сборе. В итоге из всех полевых игроков доехали 24 человека – почти все живые и здоровые. Сегодня отсутствовали три игрока с микроповреждениями. Нам для тренировочного процесса нужно 20 полевых футболистов. Сегодня был 21. Если бы сегодня кто-то ещe выбыл – температура поднялась, на ногу наступили – уже был бы минимум, который нам нужен для тренировочного процесса.

По четырeхлетнему опыту работы в сборной могу сказать, что доезжают не все игроки. После того, как мы даeм расширенный список, футболисты проводят ещe три игры – две в чемпионате, одну в кубке. И там могут получить травмы.

Сейчас отсутствуют игроки основной обоймы – Дивеев, Осипенко, оба Миранчука, Батраков. При этом Батраков и Дивеев были в окончательном списке. Нужно столько игроков, сколько нужно. То же самое скажу и о вратарях. Если Виталий Витальевич Кафанов считает, что нужно пять вратарей, почему его нужно ограничивать?

– Обляков, Глушенков и Круговой сыграют с Мали?

– Шансы у них есть, 100 процентов. Конечно, в день игры кто-то может почувствовать себя плохо, никто не застрахован. Но те повреждения, что были, – всe нормально. Сомнению их участие в игре с Мали не подвергается.

– Особое внимание уделяли диалогу с Мелкадзе и Петровым, как с новичками? Какие впечатления от них?

– Впечатления приятные. Это нормально и естественно, что ребятам, которые приехали в первый раз, уделяется больше внимания. Первый раз – требования отличаются, возможно, от того, что они делают в клубах. Они воспринимают информацию так, как нужно, стараются выполнять. Где-то лучше, где-то хуже, но это нормально. Поэтому привлекаются новые футболисты, чтобы в следующий раз вспоминали и выполняли.

– По какой причине братья Миранчуки не приехали?

– Один травмирован уже три недели, а второй – по семейным обстоятельствам. Не стали его дeргать издалека, чтобы он сюда приезжал.

  • Сборная России сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и с Мали 31 марта в Санкт‑Петербурге.
  • В расширенный состав национальной команды РФ вошли 40 игроков, а в итоговый 31. Их осталось 29 после отъезда из расположения сборной Алексея Батракова и Игоря Дивеева из-за травмы и болезни соответственно.

Еще по теме:
Смолов высказался о возможной отставке Карпина из сборной России 3
Карпин рассказал, чем занимается в паузе между матчами сборной России 1
Круговой отреагировал на признание себя лучшим игроком сборной России в 21-м веке 4
Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Балтика Ахмат Динамо Атланта Юнайтед Никарагуа Россия Мали Миранчук Алексей Миранчук Антон Мелкадзе Георгий Петров Максим Карпин Валерий
Evgenijgerasimov607@gmail
1774601836
А если Виталий Витальевич Кафанов посчитает нужным 12 вратарей?
neim
1774602331
Чем больше футболистов в сборной, тем больше потом откатов можно получить от привлечения очередных бездарей в сборную и поднятия их финансового статуса на рынке.
NewLife
1774603114
Расскажи нам лучше, Валэра, как там в сборных Германии и Франции, например.
СПОРТ 21 века
1774606891
Кто Карпину подарил азбуку? Как так быстро он научился формулировать мысли? Ответил очень хорошо и понятно, на удивление.
zigbert
1774608710
Что то уж очень хрупкий материал у Карпина.
Главные новости
Гонду объяснил, как ЦСКА преодолел кризис
09:58
Дзюба – о судействе матчей «Акрона»: «Не надо нас убивать»
09:23
Зобнин прокомментировал работу судьи Танашева в матче с «Локомотивом»
09:09
1
Раскрыта сумма выплат агентам российскими клубами
08:40
1
Карседо назвал самое большое и важное изменение в игре «Спартака»
08:28
7
Стал известен чемпион Нидерландов
08:15
2
Российские футболисты попросили о помощи, полемика Дзюбы с Акинфеевым, «Спартак» победил в дерби «Локо» и другие новости
01:00
Карседо – перед «Зенитом»: «Будем играть так, чтобы арбитрам было комфортно»
00:27
15
Галактионов высказался об удалении Морозова со «Спартаком»
00:13
4
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:1)
Вчера, 23:41
2
Быстров предложил России соперника для Кубка неудачников
3 апреля
1
Шалимов прокомментировал голевую ошибку Сафонова
3 апреля
2
Шомуродов ответил, способна ли сборная Узбекистана победить Россию
3 апреля
2
ВидеоМбаппе отобрал капитанскую повязку сборной Франции у Канте в день его 35-летия
2 апреля
8
Юран оценил мартовские матчи сборной России
2 апреля
1
Орлов: «Лишь один игрок сборной России соответствовал международному уровню в матче с Мали»
1 апреля
5
Мостовой прокомментировал ничью в матче Россия – Мали
1 апреля
5
Колосков удручен игрой сборной России в матче с резервом Мали
1 апреля
5
Анчелотти – Модричу: «У тебя нет бразильского дедушки?»
1 апреля
Пономарев сделал неожиданный вывод по итогам матча Россия – Мали
1 апреля
7
Лепсая похвалил сборную России за матч с Мали: «Отбились!»
1 апреля
Тренер Мали: «Сборная России входит в топ-8 лучших в Европе»
1 апреля
12
Кисляк сказал, чем его удивили футболисты Мали: «В РПЛ таких игроков не встретишь»
1 апреля
7
Тренер сборной Мали прокомментировал ничью с Россией
1 апреля
Товарищеские матчи. Англия проиграла Японии, Испания не смогла победить Египет и другие результаты
1 апреля
1
Лапочкин проанализировал пенальти в пользу сборной России в матче с Мали
31 марта
3
Радимов дал совет игрокам сборной России после ничьей с Мали
31 марта
4
Быстров обратился к Карпину после безголевой ничьей в матче Россия – Мали
31 марта
7
Обляков высказался о незабитом пенальти в матче с Мали
31 марта
1
Карпин – о нулевой ничьей с Мали: «У меня только одна претензия»
31 марта
5
Головин прокомментировал ничью в матче Россия – Мали
31 марта
1
Глушенков – о ничьей с Мали: «Несильно расстроены, ничего страшного»
31 марта
9
Реакция Губерниева на безголевую ничью сборных России и Мали
31 марта
6
Стал известен стартовый состав России на матч с Мали: 31 марта 2026
31 марта
3
Орлов – о сборной России: «Есть вещи, которые меня просто раздражают»
31 марта
8
Экс-игрок сборной России – о матче с Мали: «Ничего фешенебельного мы не увидим»
31 марта
Генич высказался о демотивации сборной России
31 марта
1
Тренер сборной Португалии ответил на вопрос о завершении карьеры Роналду
31 марта
Все новости
