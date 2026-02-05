Миранчук сказал, что могло бы его удержать от перехода в «Сьон»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук сказал, что не переходил бы в «Сьон», если бы российские клубы продолжали выступать в еврокубках.

– Кажется, сейчас в России вообще немодно оставаться верным одному клубу. Акинфеев – последний из могикан. Миранчуки, Баринов могли бы ими стать, но вы теперь в «Динамо», а Дмитрий – в ЦСКА.

– Да, только у меня чуть‑чуть через МКАД получился переход, а у Бары – только через Садовое [смеется]. Мне кажется, проблема в отсутствии еврокубков. Будь Лига чемпионов и Лига Европы, может быть, не вся банда, но большинство из нас остались бы в клубе и старались бы приносить пользу команде в Европе.

Сейчас хочется пробовать новое, работать под руководством разных тренеров, найти себя в новой роли. Мне кажется, ничего страшного в этом нет.

– Вы бы не уехали в Швейцарию, будь у нас еврокубки?

– Думаю, что нет.