Миранчук сказал, что могло бы его удержать от перехода в «Сьон»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук сказал, что не переходил бы в «Сьон», если бы российские клубы продолжали выступать в еврокубках.
– Кажется, сейчас в России вообще немодно оставаться верным одному клубу. Акинфеев – последний из могикан. Миранчуки, Баринов могли бы ими стать, но вы теперь в «Динамо», а Дмитрий – в ЦСКА.
– Да, только у меня чуть‑чуть через МКАД получился переход, а у Бары – только через Садовое [смеется]. Мне кажется, проблема в отсутствии еврокубков. Будь Лига чемпионов и Лига Европы, может быть, не вся банда, но большинство из нас остались бы в клубе и старались бы приносить пользу команде в Европе.
Сейчас хочется пробовать новое, работать под руководством разных тренеров, найти себя в новой роли. Мне кажется, ничего страшного в этом нет.
– Вы бы не уехали в Швейцарию, будь у нас еврокубки?
– Думаю, что нет.
- Миранчук перешел в «Сьон» из «Локомотива» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. «Динамо» выкупило хавбека у швейцарского клуба в августе 2025-го.
- Он провел за «Сьон» 25 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- В составе «Динамо» на счету 30-летнего Миранчука 11 игр и 3 ассиста.