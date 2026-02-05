Бубнов – о новичке «Спартака»: «Не стоит тех денег, которые за него заплатили»

Александр Бубнов отреагировал на переход Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

– При всeм уважении к нему, почему его ещe отпустили… Потому что он не стоит тех денег, которые за него заплатили. А его взяли…

– Переплатил «Спартак», да?

– Ну конечно. И много. Его, по-моему, взяли, чуть ли не за 5 млн, если мне память не изменяет. Нет, за 15 млн «Балтика» взяла.

– Рублей?

– Да. А продали за 350 млн. Не хочешь?!