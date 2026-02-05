Бубнов – о новичке «Спартака»: «Не стоит тех денег, которые за него заплатили»

Александр Бубнов отреагировал на переход Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».
– При всeм уважении к нему, почему его ещe отпустили… Потому что он не стоит тех денег, которые за него заплатили. А его взяли…
– Переплатил «Спартак», да?
– Ну конечно. И много. Его, по-моему, взяли, чуть ли не за 5 млн, если мне память не изменяет. Нет, за 15 млн «Балтика» взяла.
– Рублей?
– Да. А продали за 350 млн. Не хочешь?!
- Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- «Спартак» купил игрока за 350 миллионов рублей.
- 22-летний россиянин подписал с красно-белыми контракт до 2030 года.
Источник: «Коммент.Шоу»