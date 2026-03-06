Игру новичка «Спартака» назвали «кошмарной»

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин недоволен игрой новичка команды Владислава Сауся в кубковом матче с «Динамо» (2:5).
«Саусь уходит. Кошмарная игра», – написал Борзыкин, чью точку зрения поддержали подписчики.
- Сауся купили у «Балтики» в январе за 350 миллионов рублей. На футболиста также претендовал ЦСКА, но красно-белые оказались проворнее.
- С фланговым защитником подписали контракт до 2030 года. После трансфера Саусь заявил, что «Спартак» значительно превосходит «Балтику» в скорости.
- Саусь – воспитанник «Зенита». За «Зенит-2» футболист провел 46 матчей, отметился шестью забитыми мячами, сделал 12 результативных передач.
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина