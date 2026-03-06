Введите ваш ник на сайте
У игрока «Спартака» выявили атакующую импотенцию

6 марта, 09:37
17

Проспартаковский блогер Николай Угодник опубликовал реакцию на разгром от «Динамо» (2:5) в кубковом матче.

«Провал в Петровском парке. Уступили по всем статьям.

Привозы Джику и Ко в обороне, импотенция Барко в атаке. В атаке вообще уныние.

Ответный матч? Три забить можем, но не сможем не пропустить, поэтому чистая формальность», – считает Угодник.

  • «Спартак» проиграл первый же матч в Москве под руководством Хуана Карлоса Карседо. Встреча прошла на динамовском стадионе «ВТБ Арена».
  • Ответная встреча пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта. «Спартаку» для перевода матча в серию пенальти нужно победить с разницей в три мяча.
  • Проигравший по итогам двухматчевого противостояния вылетит в Путь регионов, где права на поражение уже не будет. Победитель противостояния в финале Пути РПЛ встретится либо с ЦСКА, либо с «Краснодаром».

Источник: телеграм-канал Николая Угодника
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель
СильныйМозг
1772779634
Зато какая а.н.альная проходимость, всех готовы запустить.
Литейный 4 (returned)
1772780213
Барко давно уже в свинарне отбывает номер. Он хочет сбежать, а ему не отдают паспорт. Гыгыгы
САДЫЧОК
1772780920
Блогер недоблогер! Провал исключительно из за тренера! И матч с Сочи был ужасен! Барко как раз таки играл отлично , пока этот недотренер не отправил его в центр и направо. Играть без полузащиты в конце- это вообще как? Какой нахрен Саусь, Зобнин , Максименко,Умяров?- это уровень Пердива!
vvv123
1772785060
Джику не Джикия, а Джикию выгнали. Зачем?
опус 2
1772786638
И кто этот уролог ?!
САДЫЧОК
1772792472
Блогер недоблогер. Корседо развалил по ходу матча полузащиту сделав ставку на Зобнина расчистив от Барко и Жедсон! Это как могло ему прийти в голову такое?!! По сути 6 голешников влетело.
zigbert
1772799062
Очень слабо сыграли в обороне. До этих быстрых мячей шла борьба с равными возможностями. Не скажешь что Динамо имело территориальное преимущество.
Oldtrafford83
1772861694
Пожалуйста увольте редактора заголовков, у него реально импотенция!!!)
  • Читайте нас: 