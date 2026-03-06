У игрока «Спартака» выявили атакующую импотенцию

Проспартаковский блогер Николай Угодник опубликовал реакцию на разгром от «Динамо» (2:5) в кубковом матче.
«Провал в Петровском парке. Уступили по всем статьям.
Привозы Джику и Ко в обороне, импотенция Барко в атаке. В атаке вообще уныние.
Ответный матч? Три забить можем, но не сможем не пропустить, поэтому чистая формальность», – считает Угодник.
- «Спартак» проиграл первый же матч в Москве под руководством Хуана Карлоса Карседо. Встреча прошла на динамовском стадионе «ВТБ Арена».
- Ответная встреча пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта. «Спартаку» для перевода матча в серию пенальти нужно победить с разницей в три мяча.
- Проигравший по итогам двухматчевого противостояния вылетит в Путь регионов, где права на поражение уже не будет. Победитель противостояния в финале Пути РПЛ встретится либо с ЦСКА, либо с «Краснодаром».
Источник: телеграм-канал Николая Угодника