У игрока «Спартака» выявили атакующую импотенцию

Проспартаковский блогер Николай Угодник опубликовал реакцию на разгром от «Динамо» (2:5) в кубковом матче.

«Провал в Петровском парке. Уступили по всем статьям.

Привозы Джику и Ко в обороне, импотенция Барко в атаке. В атаке вообще уныние.

Ответный матч? Три забить можем, но не сможем не пропустить, поэтому чистая формальность», – считает Угодник.