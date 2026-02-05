Новичка «Зенита» назвали падким на деньги: «Финансовый аспект стоит на первом месте»

Комментатор Эльвин Керимов отреагировал на потенциальный переход Джона Дурана в «Зенит».
– А какая мотивация у самого Дурана продолжить карьеру в России?
– Да с ним все в целом понятно. Парень в 22 года уезжает из АПЛ, имея классные предложения в Европе, в Саудовскую Аравию, затем в Турцию. Ну... С ним все ясно, да? Финансовый аспект стоит для него на первом месте, а спортивная составляющая отходит на второй план. Другого объяснения у меня просто нет.
– Вот как?
– Вот зачем талантливый футболист, у которого хорошая статистика в АПЛ, уезжает в столь раннем возрасте в саудовский «Аль-Наср»? Значит, ему очень важны комфортные условия.
– Мажор?
– Даже не знаю, как его правильнее назвать. Но лично я в его путешествиях в Саудовскую Аравию, Турцию и Россию именно спортивного интереса не вижу. Просто судите сами. Дуран за «Астон Виллу» забил в Лиге чемпионов победный гол «Баварии», карьера развивалась поступательно, но он выбрал «Аль-Наср».
– «Зенит» рискует, беря в аренду такого игрока?
– Характер у него, конечно, непростой. Не всегда держит себя в руках. Может удалиться на ровном месте, как это было в матче «Фенера» против «Ференцвароша» в Лиге Европы. То есть в комплексе Дуран – тот игрок, с которым нужно работать и направлять его.
- Ожидается, что петербургский клуб возьмет игрока в бесплатную аренду до конца сезона с правом выкупа за 35 млн евро.
- Колумбийца летом арендовал «Фенербахче». В Турции он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
- До этого Дуран полгода провел в «Аль-Насре», который заплатил за его трансфер 77 млн евро.