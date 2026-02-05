Новичка «Зенита» назвали падким на деньги: «Финансовый аспект стоит на первом месте»

Комментатор Эльвин Керимов отреагировал на потенциальный переход Джона Дурана в «Зенит».

– А какая мотивация у самого Дурана продолжить карьеру в России?

– Да с ним все в целом понятно. Парень в 22 года уезжает из АПЛ, имея классные предложения в Европе, в Саудовскую Аравию, затем в Турцию. Ну... С ним все ясно, да? Финансовый аспект стоит для него на первом месте, а спортивная составляющая отходит на второй план. Другого объяснения у меня просто нет.

– Вот как?

– Вот зачем талантливый футболист, у которого хорошая статистика в АПЛ, уезжает в столь раннем возрасте в саудовский «Аль-Наср»? Значит, ему очень важны комфортные условия.

– Мажор?

– Даже не знаю, как его правильнее назвать. Но лично я в его путешествиях в Саудовскую Аравию, Турцию и Россию именно спортивного интереса не вижу. Просто судите сами. Дуран за «Астон Виллу» забил в Лиге чемпионов победный гол «Баварии», карьера развивалась поступательно, но он выбрал «Аль-Наср».

– «Зенит» рискует, беря в аренду такого игрока?

– Характер у него, конечно, непростой. Не всегда держит себя в руках. Может удалиться на ровном месте, как это было в матче «Фенера» против «Ференцвароша» в Лиге Европы. То есть в комплексе Дуран – тот игрок, с которым нужно работать и направлять его.