Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Новичка «Зенита» назвали падким на деньги: «Финансовый аспект стоит на первом месте»

Новичка «Зенита» назвали падким на деньги: «Финансовый аспект стоит на первом месте»

Вчера, 14:20
16

Комментатор Эльвин Керимов отреагировал на потенциальный переход Джона Дурана в «Зенит».

– А какая мотивация у самого Дурана продолжить карьеру в России?

– Да с ним все в целом понятно. Парень в 22 года уезжает из АПЛ, имея классные предложения в Европе, в Саудовскую Аравию, затем в Турцию. Ну... С ним все ясно, да? Финансовый аспект стоит для него на первом месте, а спортивная составляющая отходит на второй план. Другого объяснения у меня просто нет.

– Вот как?

– Вот зачем талантливый футболист, у которого хорошая статистика в АПЛ, уезжает в столь раннем возрасте в саудовский «Аль-Наср»? Значит, ему очень важны комфортные условия.

– Мажор?

– Даже не знаю, как его правильнее назвать. Но лично я в его путешествиях в Саудовскую Аравию, Турцию и Россию именно спортивного интереса не вижу. Просто судите сами. Дуран за «Астон Виллу» забил в Лиге чемпионов победный гол «Баварии», карьера развивалась поступательно, но он выбрал «Аль-Наср».

– «Зенит» рискует, беря в аренду такого игрока?

– Характер у него, конечно, непростой. Не всегда держит себя в руках. Может удалиться на ровном месте, как это было в матче «Фенера» против «Ференцвароша» в Лиге Европы. То есть в комплексе Дуран – тот игрок, с которым нужно работать и направлять его.

  • Ожидается, что петербургский клуб возьмет игрока в бесплатную аренду до конца сезона с правом выкупа за 35 млн евро.
  • Колумбийца летом арендовал «Фенербахче». В Турции он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
  • До этого Дуран полгода провел в «Аль-Насре», который заплатил за его трансфер 77 млн евро.

Еще по теме:
Хомуха – о трансферах: «Зенит» идет ва-банк» 6
Клубы РПЛ должны бояться Дурана: «Это машина смерти, которая сделает атаку «Зенита» адским оружием» 23
Бубнов дал оценку потенциальному новичку «Зенита» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Фенербахче ЖФК Зенит Зенит Дуран Джон
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BykAs
1770292394
На каждого Дурана , есть свой Мойзес.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1770294140
Зенит ничем не рискует, беря его в аренду. Зарплату арабы будут ему платить. Его задача клепать голы. Гыгыгы
Ответить
АЛЕКС 58
1770294573
Кто будет направлять ? Неужели сыроежкин?
Ответить
R_a_i_n
1770296765
Питеру плевать. Нужно не столетний сезон выиграть любой ценой и выдать его за столетний!
Ответить
Дубина
1770299157
Да все бразилы в помойке ради денег! Зная что нет еврокубков но цыгане все ровно лезут в помойку(((( От такой зп грех отказываться!!!
Ответить
Айболид
1770315768
Эльвирка , сколько тебе за аналитику забашляли ?
Ответить
Главные новости
ФотоСтали известны все полуфиналисты Кубка Испании
01:23
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
01:11
«Рубин» интересуется полузащитником «Ростова»
00:50
«Реал» хочет забрать звезду «Манчестер Сити»
00:46
ФотоЗенитовец Ерохин получил сертификат УЕФА
00:17
2
Азар назвал идеального тренера для «Челси»
Вчера, 23:43
1
Кержаков удивил выбором самого сложного защитника в карьере: «Он просто уничтожал»
Вчера, 23:36
3
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии
Вчера, 23:21
3
«Балтика» отказалась от спартаковца
Вчера, 23:00
1
В «Реале» недовольны тренерскими решениями Арбелоа
Вчера, 22:49
Все новости
Все новости
Экс-советник Федуна указал на кадровую ошибку Станковича в «Спартаке»
Вчера, 23:48
2
Кержаков удивил выбором самого сложного защитника в карьере: «Он просто уничтожал»
Вчера, 23:36
3
«Балтика» отказалась от спартаковца
Вчера, 23:00
1
Экс-президент «Спартака» объяснил, почему доволен продлением контракта с Денисовым
Вчера, 22:39
«Ахмат» усилится полузащитником «Пари НН»
Вчера, 22:20
Галактионов сделал заявление о будущем Монтеса в «Локомотиве»
Вчера, 21:43
Абаскаль воссоединится в Мексике с бывшим спартаковцем
Вчера, 21:31
1
Реакция Глушакова на слова президента ФИФА о допуске России
Вчера, 20:58
6
ЦСКА может купить колумбийского защитника за 6 миллионов
Вчера, 20:32
4
Галактионов объяснил выбор Митрюшкина капитаном «Локомотива»
Вчера, 20:09
1
ВидеоДенисов обратился к болельщикам «Спартака» после продления контракта с клубом
Вчера, 19:47
4
Глушаков оценил уровень завершившего карьеру Кариоки
Вчера, 19:14
Галактионов ответил на вопрос о состоянии Веры, прибывшего на сбор «Локомотива» с лишним весом
Вчера, 19:06
2
Лещук пошутил о несостоявшемся переходе Бабаева в «Спартак»
Вчера, 18:54
«Краснодар» собирается усилить две позиции
Вчера, 18:43
8
Кержаков – о матчах сборной России: «Ну нафига, блин?»
Вчера, 18:27
6
В «Спартаке» объяснили продление контракта с Денисовым
Вчера, 17:59
13
Мусаев раскрыл, чем его удивил 78-летний Семин
Вчера, 17:43
5
Денисов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»
Вчера, 17:31
11
Кержаков назвал лучшего российского футболиста в 21-м веке
Вчера, 17:17
4
В Беларуси отреагировали на слова президента ФИФА о допуске России
Вчера, 16:57
1
Фабрицио Романо анонсировал трансфер «Зенита»
Вчера, 16:50
2
«Спартак» объявил о продлении контракта с Денисовым
Вчера, 16:37
7
«Ахмат» может избавиться от еще одного легионера
Вчера, 16:32
Агент Сутормина прокомментировал новость о расторжении контракта с «Крыльями»
Вчера, 16:16
1
«Зенит» не стал подписывать самого дорогого игрока чемпионата ОАЭ
Вчера, 15:43
1
«Балтика» хочет купить вингера «Локомотива»
Вчера, 15:25
4
ФотоПотенциальный новичок «Зенита» прилетел в Петербург
Вчера, 14:58
36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 