  Экс-игрок «Барсы» признался в любви «Реалу»: «Мне приходилось врать»

Экс-игрок «Барсы» признался в любви «Реалу»: «Мне приходилось врать»

Вчера, 14:44
3

Бывший полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг признался, что является болельщиком «Реала».

«Я всегда говорил, что хочу играть за «Реал». Говорил, что Криштиану Роналду – лучший игрок в мире. После перехода в «Барсу» мне приходилось врать.

Когда я подписывал контракт, мне сказали: «Твоя любимая команда – «Барселона», а лучший игрок в мире – Лионель Месси».

Они предупредили, что я должен так отвечать на вопросы, иначе не смогу играть здесь, это будет невозможно.

Я пришел на пресс-конференцию, и первый вопрос был: «Кто лучший игрок в мире?» И я ответил: «Лионель Месси», – рассказал Боатенг.

  • 38-летний хавбек уже завершил карьеру.
  • Он был арендован «Барселоной» в 2019 году.
  • Всего за каталонцев Боатенг провел 4 матча.

Источник: The Sun
Испания. Примера Барселона Реал Боатенг Кевин-Принс
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1770293839
— Ты не слишком его, а? — В самый раз. — А чё он не очухается никак? — ****. — Как бы международного кон… конфликта не вышло. — Он сказал, что он ̶р̶у̶с̶с̶к̶и̶й̶ за "Барселону". — Наврал...
Ответить
zigbert
1770295797
Хвалить или осуждать Боатенга не имеет смысла,тем более что в Барселоне он был не на ведущих ролях.
Ответить
Psih86
1770315844
Да это никому не интересно, 95% фанатов и Барсы и Реала даже и не вспомнят кто это такой....
Ответить
