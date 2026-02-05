Экс-игрок «Барсы» признался в любви «Реалу»: «Мне приходилось врать»

Бывший полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг признался, что является болельщиком «Реала».

«Я всегда говорил, что хочу играть за «Реал». Говорил, что Криштиану Роналду – лучший игрок в мире. После перехода в «Барсу» мне приходилось врать.

Когда я подписывал контракт, мне сказали: «Твоя любимая команда – «Барселона», а лучший игрок в мире – Лионель Месси».

Они предупредили, что я должен так отвечать на вопросы, иначе не смогу играть здесь, это будет невозможно.

Я пришел на пресс-конференцию, и первый вопрос был: «Кто лучший игрок в мире?» И я ответил: «Лионель Месси», – рассказал Боатенг.