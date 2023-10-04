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  • Игравший за «Барсу» Боатенг признался, что болеет за «Реал»: «Еще я соврал, что Месси – лучший в мире»

Игравший за «Барсу» Боатенг признался, что болеет за «Реал»: «Еще я соврал, что Месси – лучший в мире»

4 октября 2023, 08:11
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Бывший футболист «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг сознался во вранье, которое допустил во время трансфера в каталонский клуб.

«Они спросили, кто лучший игрок в мире, и я ответил: «Лионель Месси». Но это большая ложь. Обычно я всегда говорю правду, но на этот раз я должен был сказать то, что они хотели услышать, чтобы я мог выйти на «Камп Ноу» в футболке «Барсы».

Извините, фанаты «Барселоны», но я болел за «Реал» с самого детства. Я не мог в этом признаться.

Месси – капитан, но редко говорит с партнерами. Мы разговаривали один раз в душе, он спросил, сложно ли забивать в Италии – Криштиану Роналду тогда играл в Серии А и соперничество между ними продолжалось.

Я сказал ему, что в Италии это делать намного сложнее... Роналду же забивал там в каждой игре на протяжении трех лет. Люди быстро забыли, чего он достиг», – сказал Боатенг.

  • 36-летний Боатенг завершил карьеру.
  • Он был арендован «Барселоной» в 2019 году.
  • Всего за каталонцев Боатенг провел 4 матча.

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Источник: Sports.ru
Испания. Примера США. МЛС Барселона Реал Интер Майами Месси Лионель Боатенг Кевин-Принс
Комментарии (1)
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ArReal
1696441462
Красава)) и бабла срубил и команду не предал)
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