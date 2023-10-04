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    • Игравший за «Барсу» Боатенг признался, что болеет за «Реал»: «Еще я соврал, что Месси – лучший в мире»

    Игравший за «Барсу» Боатенг признался, что болеет за «Реал»: «Еще я соврал, что Месси – лучший в мире»

    Бывший футболист «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг сознался во вранье, которое допустил во время трансфера в каталонский клуб.

    «Они спросили, кто лучший игрок в мире, и я ответил: «Лионель Месси». Но это большая ложь. Обычно я всегда говорю правду, но на этот раз я должен был сказать то, что они хотели услышать, чтобы я мог выйти на «Камп Ноу» в футболке «Барсы».

    Извините, фанаты «Барселоны», но я болел за «Реал» с самого детства. Я не мог в этом признаться.

    Месси – капитан, но редко говорит с партнерами. Мы разговаривали один раз в душе, он спросил, сложно ли забивать в Италии – Криштиану Роналду тогда играл в Серии А и соперничество между ними продолжалось.

    Я сказал ему, что в Италии это делать намного сложнее... Роналду же забивал там в каждой игре на протяжении трех лет. Люди быстро забыли, чего он достиг», – сказал Боатенг.

    • 36-летний Боатенг завершил карьеру.
    • Он был арендован «Барселоной» в 2019 году.
    • Всего за каталонцев Боатенг провел 4 матча.

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    Источник: Sports.ru

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    04.10.2023 08:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch 4 октября, 20:44

      Красава)) и бабла срубил и команду не предал)

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