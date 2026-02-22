Полузащитник «Реала» выбыл на несколько недель

Хавбек «Реала» Даниэль Себальос может пропустить ближашие матчи команды из-за травмы, выявленной после гостевой игры 25-го тура Примеры с «Осасуной» (1:2).

«По результатам обследований нашего игрока Дани Себальоса, проведенных сегодня медицинской службой «Реала», у него диагностирована травма икроножной мышцы правой ноги. Мы будем следить за его восстановлением», – говорится в сообщении мадридского клуба.