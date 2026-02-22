Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Осасуны»

Альваро Арбелоа, главный тренер «Реала», высказался о судействе после матча «Осасуны» и «Реала» (1:0).

Арбелоа заявил, что в двух эпизодах с офсайдом решения были пограничными не в пользу мадридцев, а также сказал, что в моменте перед назначением пенальти мог быть фол.

«По тому немногому, что я видел, перед этим мог быть фол. Два очень пограничных офсайда были против нас... Мы провели не лучший матч, нужно играть намного лучше и с большей интенсивностью. Нелегко играть в режиме среда-воскресенье, но это то, что от нас требуют. Это «Реал Мадрид». Я знал, что здесь будут требовательными, и не ошибался», – сказал тренер.

Арбелоа также сказал, что команде не хватило скорости в атаке при игре против низкого блока и что «Реалу» нужно быстрее двигать мяч и создавать больше опасных моментов.