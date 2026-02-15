Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Поели много дерьма»: Вальверде оценил сезон «Реала»

Сегодня, 17:36
6

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде оценил выступление команды в этом сезоне. Мадридцы вчера победили «Сосьедад» со счетом 4:1 в Примере.

«В конечном итоге все дело в том, о чем я говорил: энергия, продолжающиеся хорошие результаты, тот факт, что команда находит свой ритм.

У нас были недели, когда мы поели много дерьма, и я думаю, это помогло нам вырасти как игрокам, как личностям. Как я только что говорил, мы пережили трудные времена, которые, я думаю, мы заслужили. В конце концов, это заставило нас измениться, повзрослеть как игроков, которые ничего не выиграли в прошлом и в этом году.

Поэтому первое, что мы должны сделать, это привести свои мысли в порядок, расти как личности и как игроки день за днем. Мы должны признать, что нужно что-то менять, что что-то было не так, и я думаю, сейчас самое время», – сказал Вальверде.

  • «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании, имея на счету 60 очков.
  • Отрыв от «Барселоны» составляет 2 очка, однако у каталонцев есть игра в запасе.

Еще по теме:
Винисиус обогнал Неймара по голам в Примере
«Реал» с отрывом лидирует в топ-5 лигах Европы по заработанным пенальти в сезоне
Девушка Винисиуса выложила фото в бикини с подарками от бразильца на 14 февраля 6
Источник: Marca
Испания. Примера Реал Вальверде Федерико
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1771166345
А когда я сто рублей на вас поставил, против Барселоны на кубок, мысли не могли отчистить и поменять?)))
Ответить
Max-Min-vkontakte
1771167942
не знал, что у них там в Реале такой разнообразный рацион..)
Ответить
Император 1
1771168359
На здоровье)
Ответить
Черкизовский Кот
1771169112
"Это сладкий хлеб!!!"
Ответить
Damir07
1771170431
Друг мой сезон только в разгаре все впереди )))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1771171236
ну, вы еще хапнете, если судьи перестанут вас тащить.... а так, реал, как бом.жарню, - тянут судьи в этом сезоне)))
Ответить
Главные новости
Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах
23:28
ВидеоГлушаков сыграл в «Молчи, пока не услышишь того, кто лучше тебя»
23:00
Балахнин определил лучший зимний трансфер в РПЛ
22:37
1
ВидеоАри оформил дубль за «БроукБойз» и потребовал миллион рублей
22:16
ФотоИзвестна сумма, за которую продана картина Смольникова «Синий квадрат»
20:39
34
Ван Дейк высказался об уходе Салаха из «Ливерпуля»
20:36
1
Стендап-комик назвал самого смешного футболиста в России
20:27
5
ФотоКартина Смольникова в «Зените» продается за 70 тысяч рублей
19:37
8
Ветеран ЦСКА предъявил клубу за продажу игрока
19:25
2
ВидеоГенич упал, пытаясь обыграть вратаря в медийном матче
19:17
10
Все новости
Все новости
Примера. «Атлетико» после 4:0 с «Барсой» проиграл 0:3 «Райо Вальекано»
20:10
«Поели много дерьма»: Вальверде оценил сезон «Реала»
17:36
6
Винисиус обогнал Неймара по голам в Примере
16:30
«Реал» с отрывом лидирует в топ-5 лигах Европы по заработанным пенальти в сезоне
15:05
ФотоДевушка Винисиуса выложила фото в бикини с подарками от бразильца на 14 февраля
14:49
8
В Испании назвали 6 игроков, которые летом усилят состав «Реала»
14:25
1
Арбелоа объяснил, почему Мбаппе не сыграл с «Сосьедадом»
13:17
Арбелоа – об игроке «Реала»: «Выходит за рамки статистики – повезло, что он у нас есть»
12:26
Экс-судья Фернандес заявил о двух ошибках в пользу «Реала» в игре с «Сосьедадом»
09:30
Примера. «Реал» разгромил «Сосьедад» (4:1) и обогнал «Барсу», Винисиус сделал дубль с пенальти
01:00
«Барселона» опубликовала решительные требования насчет судейства
Вчера, 21:54
Известен слоган Лапорты на президентских выборах в «Барселоне»
Вчера, 15:03
2
Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» с «Сосьедадом»
13 февраля
Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал трансфер уровня Роналдиньо
13 февраля
1
Флик раскритиковал работу судей после поражения «Барсы» от «Атлетико»: «Это катастрофа»
13 февраля
15
Испанский клуб получил трансферный бан до 2028 года
12 февраля
Захарян восстановился от травмы – он пропустил месяц
12 февраля
5
Стало известно, сможет ли Захарян сыграть против «Реала»
12 февраля
Винисиус поддержал игрока «Барселоны»
11 февраля
Беллингем может пропустить вдвое больше, чем ожидалось
10 февраля
Африканский тренер мечтает возглавить «Реал»
10 февраля
Левандовскому предложили контракт в МЛС
10 февраля
2
Зидан просил Черышева остаться в «Реале»: «А я уехал. Идиот, да?»
10 февраля
13
У Арбелоа конфликт с капитаном «Реала»
9 февраля
4
Мбаппе оскорбил судью
9 февраля
Лапорта покинул пост президента «Барселоны»
9 февраля
1
Каррерас одним словом описал Мбаппе, забившего 38 голов в 31 матче сезона
9 февраля
Новая информация о состоянии Захаряна
9 февраля
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 