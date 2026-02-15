«Поели много дерьма»: Вальверде оценил сезон «Реала»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде оценил выступление команды в этом сезоне. Мадридцы вчера победили «Сосьедад» со счетом 4:1 в Примере.

«В конечном итоге все дело в том, о чем я говорил: энергия, продолжающиеся хорошие результаты, тот факт, что команда находит свой ритм.

У нас были недели, когда мы поели много дерьма, и я думаю, это помогло нам вырасти как игрокам, как личностям. Как я только что говорил, мы пережили трудные времена, которые, я думаю, мы заслужили. В конце концов, это заставило нас измениться, повзрослеть как игроков, которые ничего не выиграли в прошлом и в этом году.

Поэтому первое, что мы должны сделать, это привести свои мысли в порядок, расти как личности и как игроки день за днем. Мы должны признать, что нужно что-то менять, что что-то было не так, и я думаю, сейчас самое время», – сказал Вальверде.