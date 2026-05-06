«Монако» намерен купить вингера «Барселоны»

«Монако» решил воспользоваться опцией выкупа вингера Ансу Фати у «Барселоны» за 11 миллионов евро.
При этом монегаскам еще предстоит договориться с самим футболистом.
«Блауграна» сможет получить определенный процент от суммы перепродажи Фати.
Сейчас вингер выступает за «Монако» на правах аренды.
- 23-летний испанец в этом сезоне провел за монегасков 28 матчей, забил 11 голов.
- При этом Фати – второй бомбардир «Монако» в текущем сезоне Лиги 1, на его счету 10 голов. Больше мячей забил только Фоларин Балогун – 13.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X