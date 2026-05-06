«Монако» намерен купить вингера «Барселоны»

«Монако» решил воспользоваться опцией выкупа вингера Ансу Фати у «Барселоны» за 11 миллионов евро.

При этом монегаскам еще предстоит договориться с самим футболистом.

«Блауграна» сможет получить определенный процент от суммы перепродажи Фати.

Сейчас вингер выступает за «Монако» на правах аренды.