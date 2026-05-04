Игрок «Реала» рискует пропустить пять месяцев

Левый защитник «Реала» Ферлан Менди снова выбыл из строя на длительный срок.
Он травмировался в воскресном матче 34-го тура Примеры против «Эспаньола» (2:0) и был заменен уже на 14-й минуте.
Как сообщает клубная пресс-служба, у француза диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы правого бедра.
По информации Cope, игрок «Реала» пропустит около пяти месяцев, если согласится на операцию.
- В этом сезоне Менди поучаствовал в 9 матчах, суммарно проведя на поле 452 минуты.
- Ранее он пропустил 7 месяцев из-за аналогичной травмы.
- Контракт фулбека с «Реалом» рассчитан до 2028 года.
Источник: сайт «Реала»