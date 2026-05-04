Реакция Арбелоа на победу «Реала» перед игрой с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал гостевую победу над «Эспаньолом» (2:0) в 34-м туре Примеры.

«Сухих матчей у нас не было уже очень давно, это важно. Я очень доволен победой. Мы доминировали и очень хорошо потрудились.

Винисиус снова провел великолепный матч. Он способен забивать, отдавать голевые пасы, он постоянно создает угрозу, когда получает мяч. Он снова был лидером команды.

Нас ждет важный матч против принципиального соперника, играющего очень хорошо. Это особенный матч для фанатов и для нас. Мы хорошо отдохнем и качественно подготовимся», – сказал Арбелоа.