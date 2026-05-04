В «Реале» недовольны поведением Мбаппе

Поездка в Италию нападающего «Реала» Килиана Мбаппе с актрисой Эстер Экспосито не понравилась руководству клуба.

Боссы «Реала» недовольны, что травмированный футболист не смог избежать внимания СМИ.

Руководители клуба считают, что 27-летний француз вел себя некорректно на фоне трудного периода команды.

Также в «Реале» опасаются, что отдых Мбаппе и освещение его в прессе еще больше отдалят форварда от одноклубников.