В «Реале» недовольны поведением Мбаппе

Поездка в Италию нападающего «Реала» Килиана Мбаппе с актрисой Эстер Экспосито не понравилась руководству клуба.
Боссы «Реала» недовольны, что травмированный футболист не смог избежать внимания СМИ.
Руководители клуба считают, что 27-летний француз вел себя некорректно на фоне трудного периода команды.
Также в «Реале» опасаются, что отдых Мбаппе и освещение его в прессе еще больше отдалят форварда от одноклубников.
- В этом сезоне Мбаппе забил 41 гол и сделал 6 ассистов в 41 матче.
- Сейчас он восстанавливается от травмы полусухожильной мышцы левой ноги.
- Килиан на выходных был замечен в Кальяри. О его отношениях с Эстер Экспосито стало известно в марте.
Источник: AS