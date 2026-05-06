Еще два игрока «Реала» подрались друг с другом

Обстановка в «Реале» накалена до предела. Игроки устраивают драки между собой.
Если ранее стало известно о стычке Антонио Рюдигера и Альваро Каррераса, то теперь появилась информация о драке Федерико Вальверде и Орельена Чуамени. Причина – жесткий подкат уругвайца.
Минимум шесть игроков «Реала» уже перестали общаться с главным тренером Альваро Арбелоа, а некоторые не разговаривают даже друг с другом.
- «Реал» занимает в Примере второе место.
- У мадридцев только математические шансы на чемпионство. Впереди – Эль Класико против «Барселоны».
- Известно, что «Реал» ищет нового тренера, который примет команду летом.
Источник: Marca