Еще два игрока «Реала» подрались друг с другом

Обстановка в «Реале» накалена до предела. Игроки устраивают драки между собой.

Если ранее стало известно о стычке Антонио Рюдигера и Альваро Каррераса, то теперь появилась информация о драке Федерико Вальверде и Орельена Чуамени. Причина – жесткий подкат уругвайца.

Минимум шесть игроков «Реала» уже перестали общаться с главным тренером Альваро Арбелоа, а некоторые не разговаривают даже друг с другом.