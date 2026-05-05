Винисиус – игроку «Эспаньола»: «Ты идиот. Хочешь подраться?»

Вингер «Реала» Винисиус несколько раз был участником перепалок с защитником «Эспаньола» Омаром Эль-Хилали по ходу матча команд в 34-м туре Примеры.
Мадридцы победили в гостях со счетом 2:0.
В одном из эпизодов Винисиус сказал Эль-Хилали: «Хватит дурачиться. Предложи мне поменяться футболками позже. Ты идиот. Хочешь подраться?».
В другой ситуации бразилец обратился к футболисту соперника Карлосу Ромеро, сказав про Эль-Хилали: «Он ведет себя как идиот, чтобы попасть на телевидение».
Винисиус также сказал Эль-Хилали: «Ты вернешься в Сегунду». Кроме того, бразилец обратился напрямую к тренеру соперника Маноло Гонсалесу: «Замените его, его удалят».
- Марокканец Эль-Хилали получил красную карточку за фол на Винисиусе на 25-й минуте, однако после видеопросмотра удаление было заменено на желтую.
- Винисиус оформил дубль, отметившись голами на 55-й и 66-й минутах.
Источник: Mundo Deportivo