Винисиус – игроку «Эспаньола»: «Ты идиот. Хочешь подраться?»

Вингер «Реала» Винисиус несколько раз был участником перепалок с защитником «Эспаньола» Омаром Эль-Хилали по ходу матча команд в 34-м туре Примеры.

Мадридцы победили в гостях со счетом 2:0.

В одном из эпизодов Винисиус сказал Эль-Хилали: «Хватит дурачиться. Предложи мне поменяться футболками позже. Ты идиот. Хочешь подраться?».

В другой ситуации бразилец обратился к футболисту соперника Карлосу Ромеро, сказав про Эль-Хилали: «Он ведет себя как идиот, чтобы попасть на телевидение».

Винисиус также сказал Эль-Хилали: «Ты вернешься в Сегунду». Кроме того, бразилец обратился напрямую к тренеру соперника Маноло Гонсалесу: «Замените его, его удалят».