«Атлетик» объявил имя нового главного тренера

«Атлетик» сообщил, что новым главным тренером команды станет Эдин Терзич.
Он приступит к работе после завершения текущего сезона и тогда будет официально представлен в новой должности. Срок его контракта клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
43-летний Терзич был без работы два сезона после увольнения в июне 2024 года из дортмундской «Боруссии», с которой дошел до финала Лиги чемпионов.
- Сейчас «Атлетик» возглавляет Эрнесто Вальверде, который оставит свой пост по завершении сезона. Команде осталось провести еще 4 матча.
- Клуб идет в Ла Лиге 8-м с 44 очками после 34 туров.
Источник: официальный сайт «Атлетика»