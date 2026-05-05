«Атлетик» объявил имя нового главного тренера

«Атлетик» сообщил, что новым главным тренером команды станет Эдин Терзич.

Он приступит к работе после завершения текущего сезона и тогда будет официально представлен в новой должности. Срок его контракта клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

43-летний Терзич был без работы два сезона после увольнения в июне 2024 года из дортмундской «Боруссии», с которой дошел до финала Лиги чемпионов.