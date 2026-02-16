Кубарси из «Барселоны» раскрыл, почему его называли официантом из «Макдональдса»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси рассказал о происхождении своего прозвища.

19-летнего футболиста называли официантом из «Макдональдса».

Кубарси – воспитанник «Барсы».

Его статистика за главную команду: 112 матчей, 1 гол, 5 ассистов.

«В матче с «Црвеной Звездой» соперник попал мне ногой в лицо. Мне наложили швы. Чтобы сыграть против «Сосьедада» через несколько дней, мне пришлось надеть защитную маску, из-за которой я был похож на сотрудника «Макдональдса», – объяснил Кубарси.