Энрике пошутил о вратарях «ПСЖ» перед матчем с «Монако»

Вчера, 21:54

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике с юмором ответил на вопрос о голкиперах.

  • В этом сезоне за место в стартовом составе конкурируют Матвей Сафонов и Люка Шевалье.
  • Российский вратарь в последнем матче трижды пропустил от «Ренна» (1:3).
  • Следующий соперник «ПСЖ» – «Монако». Команды сыграют в стыках Лиги чемпионов.
  • Голкиперы парижан не один раз травмировались в играх с монегасками.

«Не знаю, могу ли я ожидать более спокойного вечера. Возможно, мы сыграем без вратаря (улыбается). Никто из них не хочет выходить на поле», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Источник: RMC Sport
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Монако Сафонов Матвей Шевалье Люка Энрике Луис
Главные новости
Летний трансфер «Краснодара», РФС вернется к вопросу о переходе в Азию, соперники сборной России в марте и другие новости
01:30
Реакция Аршавина на первый летний трансфер «Краснодара»
01:11
1
Примера. «Барселона» проиграла «Жироне» и уступила лидерство «Реалу»
00:59
2
Гурцкая – о футболисте «Зенита»: «Якорь страшный»
00:27
1
Аршавин определил позицию, требующую усиления в «Зените»
00:19
1
Гурцкая спрогнозировал итоговый топ-3 РПЛ: «Я остаюсь на своем»
Вчера, 23:49
1
Сильянов объяснил, почему в 18 лет сменил ЦСКА на «Локомотив»
Вчера, 23:31
Арбитру угрожали убийством за судейство в матче «Интер» – «Ювентус»
Вчера, 23:24
2
Семин прокомментировал выбор соперников для сборной России в марте
Вчера, 22:54
1
Трубин: «Моя семья проводит по 17-18 часов без электричества»
Вчера, 22:48
12
Все новости
Все новости
