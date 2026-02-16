Энрике пошутил о вратарях «ПСЖ» перед матчем с «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике с юмором ответил на вопрос о голкиперах.

В этом сезоне за место в стартовом составе конкурируют Матвей Сафонов и Люка Шевалье.

Российский вратарь в последнем матче трижды пропустил от «Ренна» (1:3).

Следующий соперник «ПСЖ» – «Монако». Команды сыграют в стыках Лиги чемпионов.

Голкиперы парижан не один раз травмировались в играх с монегасками.

«Не знаю, могу ли я ожидать более спокойного вечера. Возможно, мы сыграем без вратаря (улыбается). Никто из них не хочет выходить на поле», – сказал Энрике на пресс-конференции.