Шевалье неоднозначно отреагировал на выход Сафонова в матче против «Ньюкасла»

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье был удивлен, что в матче 8-го тура Лиги чемпионов против «Ньюкасла» играл не он, а Матвей Сафонов.

«Шевалье выглядел задетым, но отчаяния у него нет. Он понимает конкуренцию в таком клубе – за этим он и пришел в «ПСЖ», – написал источник.