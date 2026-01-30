Введите ваш ник на сайте
  • Шевалье неоднозначно отреагировал на выход Сафонова в матче против «Ньюкасла»

Шевалье неоднозначно отреагировал на выход Сафонова в матче против «Ньюкасла»

Сегодня, 08:59

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье был удивлен, что в матче 8-го тура Лиги чемпионов против «Ньюкасла» играл не он, а Матвей Сафонов.

«Шевалье выглядел задетым, но отчаяния у него нет. Он понимает конкуренцию в таком клубе – за этим он и пришел в «ПСЖ», – написал источник.

  • До этого матча россиянин не играл с 17 декабря, когда получил травму руки в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго», в котором отразил 4 послематчевых пенальти.
  • 26-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 5 встреч, пропустил 4 гола, сыграл на ноль в 2 встречах.
  • Шевалье пришел в «ПСЖ» летом, Сафонов в клубе на год дольше.

Кафанов ответил, стал ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ»
Сафонов рассказал, как Дзюба бьет пенальти
Сафонов рассказал, как сломал руку: «Дам 95%, что травма случилась в момент этого удара»
Источник: L'Equipe
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Шевалье Люка
