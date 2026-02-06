Выход «Карабаха» и «Буде-Глимт» в стыки ЛЧ объяснили отсутствием российских команд: «Это все наши места»

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Шикунов высказался об итогах общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

«Все эти «Карабахи», «Буде-Глимты» вышли в плей-офф, потому что наших команд не было. Это всe наши места.

Мы же понимаем уровень «Кайрата», «Карабаха». Наши футболисты, которые в РПЛ уже отыграли, они там играют теперь в «Кайрате». Здесь они не подходили уже, а там играют и вышли в плей-офф Лиги чемпионов», – заявил Шикунов.