  • Выход «Карабаха» и «Буде-Глимт» в стыки ЛЧ объяснили отсутствием российских команд: «Это все наши места»

Выход «Карабаха» и «Буде-Глимт» в стыки ЛЧ объяснили отсутствием российских команд: «Это все наши места»

6 февраля, 23:47
1

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Шикунов высказался об итогах общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

«Все эти «Карабахи», «Буде-Глимты» вышли в плей-офф, потому что наших команд не было. Это всe наши места.

Мы же понимаем уровень «Кайрата», «Карабаха». Наши футболисты, которые в РПЛ уже отыграли, они там играют теперь в «Кайрате». Здесь они не подходили уже, а там играют и вышли в плей-офф Лиги чемпионов», – заявил Шикунов.

  • «Карабах» финишировал на 22-м месте на общем этапе ЛЧ, «Буде-Глимт» – на 23-м.
  • В стыках азербайджанцы сыграют с «Ньюкаслом», а норвежцы встретятся с «Интером».

Источник: «Евро-футбол»
Лига чемпионов
