Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым упустил победу над «Монако», но прошел дальше

Сегодня, 00:54
2

«ПСЖ» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Парижане после гостевой победы 3:2 дома сыграли вничью с «Монако» – 2:2.

С 58-й минуты хозяева поля играли в большинстве.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел седьмой матч подряд, дважды пропустив в день своего 27-летия.

В 1/8 ЛЧ «ПСЖ» встретится либо с «Барселоной», либо с «Челси».

Лига чемпионов. 1/16 финала
ПСЖ - Монако - 2:2 (0:0)
Голы: 0:1 - М. Аклиуш, 45; 1:1 - Маркиньос, 60; 2:1 - Х. Кварацхелия, 66; 2:2 - Д. Тезе, 90+1.
Удаления: нет - М. Кулибали, 58 (вторая ж.к).
Болельщики «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова перед матчем ЛЧ 1
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в 7-м матче подряд
«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения 4
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Монако ПСЖ
Таврида
1772056590
Мотя все-таки всосал двушку.
Ответить
Skull_Boy
1772082365
ПСЖ ворота проще вообще пустыми оставлять и то толку больше будет, и статистика супер 5 ударов в створ 2 гола просто гений
Ответить
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Раскрыт бюджет «Зенита»
08:04
Итоги стыков ЛЧ, задержание защитника ЦСКА, экс-глава «Локо» готов направиться в зону СВО и другие новости
02:19
ФотоПредварительные пары 1/8 финала Лиги чемпионов
01:52
1
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
01:47
1
Лига чемпионов. «Ювентус» отыграл 3 мяча с «Галатасараем», но дважды пропустил в доптаймах и вылетел
01:37
1
ВидеоСимволическая сборная Глушакова из бывших партнеров по команде
01:27
4
Лига чемпионов. «Реал» снова обыграл «Бенфику» и отправился в 1/8 финала
01:00
1
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым упустил победу над «Монако», но прошел дальше
00:54
2
ФотоИгрок «Боруссии» шипами разбил лоб форварду «Аталанты»
00:27
4
