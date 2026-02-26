Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым упустил победу над «Монако», но прошел дальше

«ПСЖ» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.
Парижане после гостевой победы 3:2 дома сыграли вничью с «Монако» – 2:2.
С 58-й минуты хозяева поля играли в большинстве.
Российский вратарь Матвей Сафонов провел седьмой матч подряд, дважды пропустив в день своего 27-летия.
В 1/8 ЛЧ «ПСЖ» встретится либо с «Барселоной», либо с «Челси».
Лига чемпионов. 1/16 финала
ПСЖ - Монако - 2:2 (0:0)Таблица турнира
Голы: 0:1 - М. Аклиуш, 45; 1:1 - Маркиньос, 60; 2:1 - Х. Кварацхелия, 66; 2:2 - Д. Тезе, 90+1.
Удаления: нет - М. Кулибали, 58 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»