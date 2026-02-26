Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым упустил победу над «Монако», но прошел дальше

«ПСЖ» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Парижане после гостевой победы 3:2 дома сыграли вничью с «Монако» – 2:2.

С 58-й минуты хозяева поля играли в большинстве.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел седьмой матч подряд, дважды пропустив в день своего 27-летия.

В 1/8 ЛЧ «ПСЖ» встретится либо с «Барселоной», либо с «Челси».