Игрок «Боруссии» шипами разбил лоб форварду «Аталанты»

«Аталанта» прошла дортмундскую «Боруссию» в стыках Лиги чемпионов благодаря голу на 98-й минуте.

Решающим стал пенальти, который назначили за жесткий фол Рами Бенсебаини против Николы Крстовича.

Черногорскому нападающему соперник разбил лоб шипами в собственной штрафной площади.

Бенсебаини пытался выбить мяч после навеса, но попал в голову Крстовича.

Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес перед назначением 11-метрового смотрел видеоповтор. С помощью ВАР он дал пенальти и удалил игрока «Боруссии».

Изображения: кадры из трансляции Okko