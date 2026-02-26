Введите ваш ник на сайте
Игрок «Боруссии» шипами разбил лоб форварду «Аталанты»

Сегодня, 00:27
4

«Аталанта» прошла дортмундскую «Боруссию» в стыках Лиги чемпионов благодаря голу на 98-й минуте.

Решающим стал пенальти, который назначили за жесткий фол Рами Бенсебаини против Николы Крстовича.

Черногорскому нападающему соперник разбил лоб шипами в собственной штрафной площади.

Бенсебаини пытался выбить мяч после навеса, но попал в голову Крстовича.

Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес перед назначением 11-метрового смотрел видеоповтор. С помощью ВАР он дал пенальти и удалил игрока «Боруссии».

Изображения: кадры из трансляции Okko

1772056139
Жестко приложился.До крови у игрока Аталанты.Хотя на мой взгляд когда он выбивал мяч, только в самый последний момент заметил что соперник головой на мяч шел.Ну то есть не умышленно.Пенальти спорный. Но это ж на поле Аталанты.Весь стадион кричит, требует пенальти. Мощное давление на судью.
BlackMurder34
1772061421
Игру не видел, но судя по фото пеналь спорный
  • Читайте нас: 