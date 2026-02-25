УЕФА вынес вердикт по апелляции «Бенфики» на отстранение Престианни

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни все-таки не сыграет в ответном стыковом матче Лиги чемпионов против «Реала».
Ранее УЕФА отстранил аргентинца на одну игру за дискриминационное поведение. Лиссабонский клуб оспорил это решение.
Сегодня УЕФА отклонил апелляцию и оставил в силе дисквалификацию Престианни.
- «Реал» примет «Бенфику» сегодня в 23:00 мск.
- В первом стыковом матче мадридцы выиграли 1:0.
- Тогда Винисиус Жуниор обвинил Престианни в расизме.
- Бразилец сказал судье, что соперник назвал его «обезьяной».
Источник: твиттер Фабрицио Романо