УЕФА вынес вердикт по апелляции «Бенфики» на отстранение Престианни

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни все-таки не сыграет в ответном стыковом матче Лиги чемпионов против «Реала».

Ранее УЕФА отстранил аргентинца на одну игру за дискриминационное поведение. Лиссабонский клуб оспорил это решение.

Сегодня УЕФА отклонил апелляцию и оставил в силе дисквалификацию Престианни.