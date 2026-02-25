Семин оценил сенсационный выход «Буде-Глимт» в 1/8 финала ЛЧ

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал успех «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов.

Норвежская команда сенсационно выбила из турнира «Интер».

«Буде-Глимт» победил в обоих стыковых матчах с общим счетом 5:2.

«Это заслуженная и закономерная победа «Буде-Глимт». Он провел обе встречи против «Интера» качественно.

Главное преимущество норвежцев – это игровая дисциплина. Они пробежали 122 километра. Мне кажется, что в Лиге чемпионов никто столько не пробежал. Это говорит и о высокой физической подготовке.

Еще одно преимущество – календарь. «Буде-Глимт» не играет в чемпионате Норвегии, а «Интер» два дня назад встречался с «Лечче» на выезде.

Понятно, что итальянская команда по уровню игроков была выше. Но игровая дисциплина и хорошие физические кондиции принесли «Буде-Глимт» исторический результат», – сказал Семин.