Снейдер рассказал о 4000 угроз убийством из-за поддержки Винисиуса

Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер заявил, что получал угрозы убийством после слов о конфликте вингера мадридцев Винисиуса Жуниора и вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни.

Первый стыковый матч команд в Лиге чемпионов 17 февраля в Лиссабоне останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил Престианни в расистских высказываниях.

УЕФА проводит расследование и временно отстранил аргентинца от игры. «Бенфика» подала апелляцию на отстранение своего футболиста.

«Престианни никогда бы не признался в этом, если бы сказал такое. Но это ужасно. На прошлой неделе я получил 4000 угроз убийством из Аргентины, потому что я высказался.

Каждый имеет право на свое мнение. У людей, угрожающих мне, тоже есть свое мнение. У меня тоже есть мнение, основанное на том, что я вижу.

Я думаю, в «Бенфике» и так думали: «Давайте не будем брать этого парня [на ответный матч]». Я думаю, что в УЕФА думали о том же – его хотели защитить, а затем продолжить расследование. Но они не продвинутся слишком далеко. Все говорит против него, но предоставить убедительные доказательства не получится», – сказал Снейдер.

Комментируя этот инцидент ранее, Снейдер сказал: «Как отреагируют темнокожие партнеры Джанлуки по команде? От него нужно избавиться, если он признает вину. Судя по реакции Вини, он ничего не выдумал».