Семин прокомментировал удаление Головина в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на очередное удаление Александра Головина.

Полузащитник «Монако» получил красную карточку в начале второго тайма стыкового матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

Это второе удаление россиянина за последнюю неделю. Ранее он получил красную в игре с «Нантом» (3:1).

«В первую очередь, я думаю, Головину нужно направить свои эмоции в правильное русло. Те эмоции, которые у него возникают, не появляются просто так, однако оба удаления были справедливыми. Ему необходимо держать достойный уровень поведения на поле.

В команде он должен быть примером, поскольку находится в ней уже очень и очень давно. Конечно, бывают такие ситуации, когда эмоции захлестывают», – сказал Семин.